Improvisación teatral abierta al público en Vigo: El quinto "match Imaxinatea"

Una vez más y ya son cinco, Imaxinatea Laboratorio Creativo celebrará una nueva edición de su jornada de improvisación teatral. Será en La Pecera de rúa Pizarro 35 este miércoles, día 28 de enero.

Se trata de un formato abierto al público y competitivo del que podrán formar parte seis equipos de cuatro personas cada uno. Se disputarán una "liguilla" teatral en dos grupos de tres consistente en enfrentamientos de improvisación comparada, es decir, un mismo tema y mismas premisas.

El público asistente votará a mano alzada para dirimir la competición. A cada equipo ganador se le otorgarán tres puntos y, en caso de empate, uno. Terminada la fase de grupos, los equipos se enfrentarán según su clasificación: Primero con primero, segundo con segundo y tercero con tercero.

En la velada habrá sorpresas y premios y, para poder participar, será necesario reservar previamente en taquilla o mediante la página web.