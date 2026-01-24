Pontevedra se viste de largo para acoger los Premios Feroz por segundo año consecutivo

Pontevedra escribe esta noche otra página de la historia del audiovisual nacional acogiendo, por segundo año consecutivo, la gala de los Premios Feroz, antesala de los Goya y evento para ensalzar el cine patrio. Los premios los otorgan los periodistas e informadores cinematográficos, agrupados en una asociación de unos 200 integrantes.

Tras la Navidad, comenzaba la carrera para ultimar los preparativos del certamen, cuyo epicentro se sitúa en Pontevedra y, más concretamente, en el Pazo da Cultura y en el Recinto Ferial, por donde ya han comenzado a desfilar actores, actrices y directores, así como miembros de los distintos equipos artífices de las proyecciones en las salas españolas.

La gala de los Premios Feroz tendrá un impacto positivo en la economía local y autonómica. Se estima que participan en el evento una veintena de empresas gallegas, muchas de la Boa Vila, y, además, que la producción genera 40 contrataciones directas y alrededor de 350 empleos indirectos.

Por otro lado, entre el público asistente habrá vecinos de la localidad, pues el Concello sorteó esta pasada semana una decena de entradas nominales.

Galicia, gran protagonista

Pero Galicia no será solo escenario de los Feroz, sino que gozará de un importante protagonismo en la cita. Uno de los artífices de esta relevancia, que compite en popularidad con "Los domingos", es Sirât, de Oliver Laxe, que opta a varios de los premios principales, incluyendo mejor película dramática y mejor director. También cuenta con nominaciones en categorías como mejor actor protagonista, guion, música original, tráiler y cartel.

También compite en el certamen "Romería", de Carla Simón, rodada en la ciudad olívica, y "Rondallas", grabada en la provincia de Pontevedra. Además, el gallego Mario Casas podría llevarse el galardón a mejor actor. En el apartado de series destaca "Animal", con Luis Zahera, ambientada en Galicia.

Primeros invitados

Una de las primeras en pasar por la alfombra roja fue María Guerra, presidenta de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España, o la comunicadora gallega Carolina Iglesias, quien se mostró especialmente emocionada de estar en su tierra.

Carolina Iglesias en los Feroz 2026. Mauro Picatoste

Iglesias se aventuró a contar en la alfombra roja qué candidaturas son sus favoritas: "Rondallas", "Betsy Túrnez" y "Pubertat".

Maria Guerra en Los Premios Feroz. Mauro Picatoste

María Guerra, presidenta de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE) manifestó en la alfombra que "el encuentro de los Feroz con la ciudadanía de Pontevedra ha sido algo increíble".

Por la alfombra roja de Los Feroz ya han pasado, además, Raúl Tejón, o el equipo de La Ruta. También la popular actriz Victoria Luengo, que acude a la cita, tal y como explicó a los micros, "tranquila", pues no está entre las nominadas.

Victoria Luengo, actriz. En los Premios Feroz. Mauro Picatoste

Equipo de La Ruta. Mauro Picatoste

