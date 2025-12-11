El primer Festival de Cans que puntúa para los Goya abre su convocatoria con importantes novedades Cris Andina

El Festival de Cans, que celebrará su XXIII edición del martes 19 al sábado 23 de mayo de 2026, abre esta semana su convocatoria a concurso con numerosas novedades. Entre ellas, su estreno como certamen cuyas calificaciones puntuarán para los Premios Goya.

Además, la edición de 2026 aumenta la dotación económica de los premios, que superará por primera vez los 13.000 euros, y permitirá la inscripción de obras aún en fase de montaje o posproducción. También reforzará el apoyo a creadores menores de 25 años con el nuevo Premio del Jurado de la Juventud y se incluirá un pago extra de derechos de exhibición en el ciclo Cinemaldea.

Desde esta semana, las creadoras y creadores podrán inscribir gratuitamente sus obras a través de la plataforma disponible en la web del festival. Podrán participar cortometrajes, videoclips, webseries e incluso largometrajes inéditos, siempre que sean producciones gallegas realizadas a partir de 2025.

La selección priorizará aquellas obras que se presenten en estreno absoluto, nacional o gallego. Como novedad, también se aceptarán proyectos no finalizados, en fase de montaje o posproducción, que serán valorados por el comité de preselección.

Además del prestigio que supone entrar en la carrera hacia los Goya, el festival incrementa los premios económicos en animación, equiparándolos a los 2.000 euros de ficción, y mantiene dotaciones de 1.500 euros para el Premio del Público y el Premio Furacáns de no ficción.

La edición de 2026 prestará especial atención a las y los realizadores menores de 25 años, con un renovado impulso al Premio Novas Camadas Deleite, dotado con 1.000 euros. Además, se suma un premio adicional de 300 euros otorgado por el nuevo Jurado de la Juventud, formado por jóvenes de la aldea de entre 13 y 17 años, que complementará al tradicional Jurado de Vecinas y Vecinos. Dos finalistas de esta categoría obtendrán acceso directo a encuentros creativos de referencia como ChanfainaLab y la Residencia Cinematográfica Cine do Eo.

Más allá de los premios a las obras, el festival también reconocerá la labor profesional con galardones a Mejor Dirección, Mejor Guion, Mejor Interpretación femenina y masculina (Premio AISGE), y Mejor Fotografía, este último con un premio en material de rodaje valorado en 1.000 euros.