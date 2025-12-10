Una nueva serie que se rueda en varios lugares de Galicia busca figurantes: hombres y mujeres de 30 a 90 años

Galicia continúa siendo uno de los principales escenarios para numerosas series y películas. Tanto producciones de plataformas de streaming como de cine eligen distintos lugares de la comunidad para ambientar sus proyectos. En este sentido, Vaca Films busca figurantes para una serie de época que se rodará próximamente.

Aunque se desconocen muchos detalles sobre la producción, ya comienzan a conocerse los primeros avances de esta gran serie de época que se filmará en Galicia. Si quieres formar parte de esta producción que promete dar mucho que hablar, en Quincemil te contamos cómo puedes participar como figurante.

Figuración para una serie de época rodada en Galicia

Vaca Films, la productora coruñesa de cine y televisión fundada por Emma Lustres y Borja Pena, prepara una nueva serie de época que se rodará a partir de enero en distintos lugares de Galicia, como O Courel, Ribadavia, Celanova, Santiago de Compostela, Agolada, Sobrado dos Monxes, Monfero y otros escenarios que aportarán autenticidad histórica.

Para este proyecto buscan personas de entre 30 y 90 años de todos los perfiles, aunque especialmente requieren personas mayores, con rostros naturales y características auténticas, incluyendo particularidades físicas que aporten veracidad a la ambientación.

La serie busca recrear con detalle la época, por lo que cada figurante contribuirá a crear un entorno visual realista.

Pelo natural , sin tintes modernos ni mechas

, sin tintes modernos ni mechas Cortes de pelo clásicos , evitando degradados, flequillos o estilos modernos

, evitando degradados, flequillos o estilos modernos Cejas naturales, sin depilar ni perfilar

El casting está abierto a todos aquellos que deseen formar parte de esta emocionante producción y vivir la experiencia de aparecer en una serie de época de gran nivel. La diversidad de perfiles y rostros son claves a la hora de dotar de veracidad a una serie de época.

Si tienes entre 30 y 90 años y quieres participar como figurante en una serie que promete ser un referente en la ficción gallega, Vaca Films te invita a sumarte a esta aventura y formar parte de su próximo proyecto de época.

Inscripciones a través de este formulario.