San Simón (Pontevedra) como refugio creativo audiovisual: Nueva edición de Conecta Lab

La Isla de San Simón volverá a acoger una nueva edición de Conecta Lab, el laboratorio para escribir proyectos cinematográficos. Se trata de una residencia de siete días con acompañamiento de profesionales.

Así, en ediciones anteriores los participantes contaron con la monitorización de profesionales de reconocido prestigio como Icíar Bollaín, Carlos Marqués-Marcet, Oliver Laxe, Celia Rico, Mikel Gurrea, Rocío Mesa, Isaki Lacuesta, Belén Funes o Chema García Ibarra.

La organización acaba de abrir el proceso de recepción de candidaturas. Las seleccionadas recibirán asesoramiento de guión y dirección entre los días 14 y 20 de abril. Hasta el 20 de diciembre estará abierta la inscripción, únicamente, para proyectos gallegos.

Toda la información puede consultarse en el siguiente enlace: https://www.crea.gal/conectalab/