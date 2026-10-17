La Crítica de Galicia premia a Gonzalo Hermo, Abraham Cupeiro, Laura Iturralde y la comunicación del Celta

Vigo ha acogido la celebración de la XLI edición de los Premios da Crítica de Galicia. Gonzalo Hermo, Antonio Salas Ellacuriaga, Universo Cantigas II, Cabreiros, Abraham Cupeiro, Mar Caldas, Laura Iturralde, Beli Martínez, el proyecto de comunicación del Real Club Celta y José María Fonseca Moretón han sido galardonados este 2026.

En concreto, el jurado ha acordado por mayoría reconocer en la categoría de Creación Literaria a 'Un xesto de Tenrura (Chan da Pólvora), de Gonzalo Hermo, por constituir un proyecto que muestra un diálogo con referentes cultos y cosmopolitas. El autor profundiza en vivencias de carácter personal determinantes para pautar su relación con el mundo y el pasado familiar.

En la categoría de Investigación en Ciencia e Tecnoloxía, ha sido reconocido por unanimidad Antonio Salas Ellacuriaga por su "excelencia científica, innovación y, especial, por su potencial impacto sanitario y social". El investigador busca identificar herramientas moleculares que permitan diferenciar la neumonía causada por Mycoplasma pneumoniae de otras neumonías en pacientes pediátricos, abriendo nuevas posibilidades para mejorar la prestación diagnóstica, evitar tratamientos inadecuados y optimizar el uso de antibióticos.

Además, en la categoría de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades han sido galardonado el trabajo 'Universo Cantigas II. Cantigas de amigo (UDC)', del equipo interuniversitario formado por Manuel Ferreiro (coordinador), Mariña Arbor Aldea, Bieito Arias Freixedo y Leticia Eirín por su "excelencia".

Por su parte, el Premio de Iniciativas Culturais e Científicas 2026 ha recaído por unanimidad en 'Cabreiros. máis de 25 anos dunha experiencia de cultura colectiva' por representar una experiencia "modélica" de dinamización comunitaria e intergeracional en el rural gallego que, durante más de 25 anos, logró combatir el pesimismo y la despoblación.

Abraham Cupeiro, Premio de Música 2026

Además, como informa Europa Press, ha sido otorgado por mayoría el Premio de Música 2026 a Abraham Cupeiro por su trabajo de investigación en la música antigua y en la organología, junto a la calidad artística de su propuesta, unida a un proyecto personal en el que la cultura gallega ocupa un lugar destacado. Las finalistas han sido Fillas de Casandra y Sumrrá.

En la categoría de Artes Plásticas, Mar Caldas ha sido reconocida por su trayectoria centrada en visibilizar diferentes problemáticas sociales, como el papel de la mujer trabajadora en el ámbito rural gallego o la memoria histórica, así como su labor docente e investigadora. Han resultado finalistas 'Galerías 30' y 'A Escola Imaxinada'.

Laura Iturralde, Premio de Artes Escénicas 2026

En Artes Escénicas el galardón ha recaído por unanimidad en Laura Iturralde. El jurado ha destacado el 2025 como un año de madurez de la creadora, con diferentes espectáculos de disciplinas escénicas diversas, donde trabaja con la luz, el espacio, y con la imagen como materias dramatúrgicas. Además, menciona de forma especial su "extraordinario trabajo de iluminación y creación audiovisual" desarrollado en A serie Clopen.

En la categoría de Cine y Artes Audiovisuales 2026, el Premio da Crítica ha recaído por unanimidad en Beli Martínez por ser la primera vez que se reconoce a una mujer productora de cine, que "lleva y ha llevado el cine gallego por el mundo". "Ha apostado por la normalización del gallego en el celuloide, (...) ayuda a la recuperación de la memoria local y persigue, como profesora, formar al alumnado cineasta del futuro de Galicia", ha señalado el jurado.

Celta, Premio de Cultura Dixital 2026

El jurado, además, ha otorgado por unanimidad el Premio Cultura Dixital al proyecto de comunicación del Real Club Celta de Vigo por su forma de contar y apostar por comunicar en gallego a través de nuevas narrativas y formatos para Internet, adaptándose al lenguaje de cada red y trascendiendo el ámbito deportivo. En este apartado, han sido finalistas 'Xeoclip' y el 'Proxecto Youtubeiras'.

José María Fonseca Moretón, Premio de Cultura Gastronómica 2026

Por último, en la modalidad de Cultura Gastronómica ha acordado por unanimidad galardonar a José María Fonseca Moretón, fundador de las bodegas Terras Gauda, por su compromiso "inquebrantable" con la cultura gallega de raíz. Además, han sido finalistas Luís Padín y el Congreso Internacional Fórum Gastronómico.

Los premios han sido dados a conocer en un acto en el que se han reunido personalidades representativas de diversos ámbitos de la política, la sociedad y la actividad cultural del país. Entre ellas se hallaban el alcalde de Vigo, Abel Caballero; el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, y la presidenta del Consello da Cultura Galega, Dolores Vilavedra.