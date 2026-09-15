Los mayores de Vigo serán turistas en su propia ciudad: estas son las rutas que el Concello les ha preparado

El Concello de Vigo ha impulsado distintas rutas histórico-culturales destinadas a las personas mayores de 65 años de la urbe olívica. Se trata, concretamente, de cuatro recorridos totalmente gratuitos, en los que es posible inscribirse a través del teléfono de información municipal 010.

La iniciativa se enmarca en el programa "Vigo, cidade amiga das persoas mayores", al que se destina anualmente un presupuesto de 313.457 euros. El objetivo del mismo es enriquecer la oferta de ocio y tiempo libre, promoviendo la socialización, la puesta en valor del patrimonio local y el fomento de una vida activa y saludable entre las personas mayores. "Queremos contribuir a prevenir la dependencia y a disminuir la soledad no deseada", explicó Abel Caballero, regidor local.

Las rutas contarán con guías oficiales especializados, que mostrarán la ciudad desde perspectivas "originales y enriquecedoras", han dicho desde el Consistorio. Los paseos serán gratuitos y especialmente diseñados para personas de 65 años o más. Además, han añadido, también son una buena alternativa para que los participantes cuiden la forma.

Las rutas se desarrollarán entre el 29 de septiembre y el 13 de noviembre en dos turnos: por las mañanas (de 11:00 horas a 13:00 horas) y por las tardes (de 17:00 horas a 19:00 horas).

Estas son las cuatro rutas y sus títulos:

Conexión Vigo: espionaje en la ría. Vigo en la memoria: el comercio que nos marcó. Vigo literario y de cine: novelas, series y películas ambientadas y rodadas en la ciudad. Muchos Vigos en uno: un paseo por los barrios históricos de Bouzas, Teis, Coia y O Calvario-Lavadores, con salidas desde cada barrio.

El alcalde invitó a toda la ciudad a apuntarse a estos paseos, "que son muy entretenidos y en los que se cuenta una parte de la historia de la ciudad".