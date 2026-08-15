La historia de las fiestas de San Roque en Vigo: el santo milagreiro que mantiene viva la tradición rural

Cada 16 de agosto, Vigo celebra una de sus tradiciones populares más antiguas: la romería de San Roque. El santo, conocido popularmente como el "milagreiro", comparte el patronazgo popular de la ciudad con la Virgen de la Asunción, cuya festividad se celebra el día anterior -15 de agosto-. Este 2026, la celebración se extiende durante cuatro días completos, desde el 14 hasta el 17 de agosto.

Cabe destacar que ambos son patrones de la ciudad de manera popular y no oficial, pues ninguna figura religiosa y católica es patrona de ningún sitio en un país aconfesional como España.

Con motivo del día del santo, la finca de San Roque, que alberga un pazo de propiedad privada pero de acceso libre, se convierte durante estas jornadas en el epicentro de la romería más grande y famosa de Vigo, que conserva buena parte de la esencia del antiguo rural.

Entre la devoción y la leyenda

Romerías de San Roque a principios del siglo XX Facebook Recuerdavigo

La figura de San Roque adquirió especial relevancia en la Edad Media, cuando numerosos fieles se encomendaron a él durante los episodios de peste que asolaron Europa, ya que era considerado tradicionalmente el protector frente a las epidemias y las enfermedades contagiosas.

En Vigo, la tradición sitúa la llegada del santo en 1598, coincidiendo con uno de los episodios de peste que golpearon la ciudad y que, según las crónicas y la tradición popular, provocó 2.000 muertes entre los vigueses. La leyenda cuenta que, tras la llegada de San Roque, la epidemia remitió y la ciudad comenzó a recuperarse. Desde entonces, su figura quedó estrechamente vinculada a la protección de los vigueses.

Según la leyenda, quien padezca una dolencia o esté enfermo, lleve al milagreiro una reproducción en cera de la zona del cuerpo que esté afectada, así él lo curará. Estos se suelen vender dentro de la finca de San Roque, junto con otros puestos de velas, objetos religiosos y también rosquillas y algunos snacks.

Una fiesta con raíces en el siglo XVIII

La celebración de San Roque cuenta con una larga tradición documentada que se remonta al siglo XVIII. Antiguamente, las fiestas comenzaban con el repique de campanas de la parroquia y la salida de la procesión de la Virgen del Rosario. La imagen se encontraba con la de San Roque bajo un templete, donde permanecía durante la romería.

La jornada dedicada al santo comenzaba con una misa seguida de una procesión por las calles próximas a la finca. Los cohetes anunciaban el final de los actos religiosos y daban paso a una jornada marcada por la celebración popular.

El último día, O Can, ponía el punto final a las fiestas con una nueva procesión que acompañaba de regreso a la Virgen del Rosario.

Con el paso del tiempo, el componente religioso se ha combinado con actividades propias de una gran fiesta popular: conciertos, pasacalles y actividades infantiles. Así, San Roque ha conseguido mantener su carácter de encuentro vecinal y festivo, conservando elementos de la tradición religiosa y del antiguo Vigo rural en una de las romerías con mayor arraigo popular de la ciudad.

¿Qué se va a hacer este año?

Este 2026 las fiestas en honor al patrón se celebran del 14 al 17 de agosto con actuaciones musicales, mercados de artesanía, gastronomía y las ineludibles citas religiosas en la capilla. Además, al caer San Roque en domingo, el Concello de Vigo ha trasladado el festivo local al lunes 17 de agosto.

La programación musical de la Romería de San Roque estuvo encabezada por Seguridad Social, que actuó este viernes. El sábado 15 subirán al escenario Familia Caamagno, Bafana Bafana y la Tuna. La programación de la jornada incluirá también una sesión vermú con música en directo y un pasacalles a cargo de los gaiteiros Erdeiros dos Morenos, que recorrerán el entorno del recinto festivo.

La oferta musical continuará el domingo 16 con las actuaciones de Tennessee, El Último Guateque y Son das Tabernas. También habrá actuación de la Charanga Costamekrelos, la Escola de Música de Beade y la Coral Riomao, reforzando la presencia de agrupaciones locales y de música popular dentro del programa.

El lunes 17, última jornada de las fiestas, estarán Nexus Disco, la propuesta infantil Disco Nenos Party San Roque, el espectáculo de Jorge Mago y la Banda de Música Unión Musical de Coruxo y se celebrará una sesión vermú acompañada de empanada Furrú.

Programación completa

Sábado 15 de agosto

Erdeiros dos Morenos: Sus pasacalles y actuaciones recorrerán la finca llevando la música tradicional a distintos puntos de la celebración.

Sesión vermú con Manolo Violinista. Una propuesta musical para acompañar uno de los momentos destacados de la jornada.

21:30 horas: Tona. La banda viguesa abrirá la noche con un directo cargado de rock y personalidad.

23:00 horas: Bafana Bafana. Ritmo y energía con un repertorio pensado para hacer cantar y bailar al público.

00:30 horas: Familia Caamagno. Uno de los referentes del indie gallego pondrá el broche de oro a la noche del sábado.

Domingo 16 de agosto

12:00 horas: Misa Mayor. La celebración contará con el acompañamiento de la Coral Riomao. Al finalizar la misa, Procesión de San Roque: la imagen del santo recorrerá las calles del barrio.

13:00 horas: Banda Escuela de Música de Beade. Acompañará la procesión y ofrecerá una actuación en la finca.

20:00 horas: Son das Tabernas. La formación amenizará la tarde y preparará el ambiente para la programación nocturna.

22:30 horas: El Último Guateque. Repaso a grandes éxitos del pop y el rock en español.

00:30 horas: Tennessee. La banda cerrará la noche del domingo con un directo basado en clásicos y grandes dosis de energía.

Lunes 17 de agosto

12:00 horas: Banda de Música Unión Musical de Coruxo. Ofrecerá un concierto para iniciar la última jornada de la romería.

13:30 horas: Sesión vermú y tradicional degustación de la empanada de furrú. Una de las citas más esperadas de San Roque, que reunirá a vecinos y visitantes alrededor de esta tradición gastronómica.

18:30 horas: Mago Jorge Lorenzo. Espectáculo de magia, humor y participación dirigido a pequeños y mayores.

20:00 horas: Nen@s Party San Roque. Fiesta infantil con música y animación para los más pequeños.

22:30 horas: Nexus Disco. La formación pondrá el punto final a San Roque 2026 con música para bailar hasta el último minuto.

Programación musical

Sábado 15 de agosto

Erdeiros dos Morenos: pasacalles y actuaciones durante la jornada.

Sesión vermú: Manolo Violinista

21:30 horas: Tona

23:00 horas: Bafana Bafana

00:30 horas: Familia Caamagno

Domingo 16 de agosto

13:00 horas: Banda Escuela de Música de Beade

Charanga Costamekrelos: actuaciones durante toda la jornada.

20:00 horas: Son das Tabernas

22:30 horas: El Último Guateque

00:30 horas: Tennessee

Lunes 17 de agosto