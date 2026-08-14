Vigo recuperará el molino del barrio de Ribadavia para convertirlo en un espacio cultural

Vigo recuperará el molino del barrio de Ribadavia para convertirlo en un nuevo espacio cultural Concello de Vigo

La Xunta de Goberno Local de Vigo aprobó este viernes la licitación de las obras de reforma del Muíño do Vento, en el barrio de Ribadavia, con un presupuesto de 504.802 euros y un plazo de ejecución de ocho meses.

"Queremos recuperar esta zona como un espacio público de calidad, conectado con el parque de Capuchinos y abriendo el barrio a la ciudad", explicó el alcalde de Vigo, Abel Caballero. La actuación se desarrollará en una parcela municipal rectangular de 259 metros cuadrados, en la que se encuentra una edificación tradicional construida en 1950 y actualmente en estado de abandono.

El inmueble cuenta con planta baja, primera planta y torreón, además de un cerramiento perimetral con más de medio siglo de antigüedad.

Tal y como detalló el regidor, el proyecto transformará la planta baja en un espacio destinado a pequeños conciertos, recitales y actividades culturales, que también podrán contemplarse desde las plantas superiores del edificio. Además, se rehabilitará la fachada principal y parte de los laterales norte y sur, se incorporará vegetación en la medianera y se creará un nuevo jardín en la parcela.

La rehabilitación del Muíño do Vento da continuidad al proceso de revitalización desarrollado por el Concello en el barrio, con actuaciones de humanización e iniciativas como "Arte nas fiestras", un proyecto artístico colaborativo con los vecinos para recuperar fachadas y ventanas de inmuebles abandonados a través de la pintura.