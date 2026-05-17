Vigo, protagonista de la próxima novela de Rayden: "Es la ciudad donde me quedaría a vivir si supiese qué hacer con la vida"
El escritor y cantante ha compartido en sus redes sociales un extracto de 'El ciego que describía el mundo', que saldrá a la venta el 4 de junio, en el que describe la ciudad olívica y avanza que será "línea de meta, fin y principio de todas las cosas"
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"Vigo trabaja, no presume". Así arranca el extracto de El ciego que describía el mundo, la próxima novela de Rayden, que el propio escritor y cantante ha compartido en sus redes sociales, donde avanza que la ciudad olívica será "línea de meta, fin y principio de todas las cosas" del libro que saldrá a la venta el 4 de junio.
"Ya sabéis que para mí Galicia es una segunda casa, tanto es así que para esta novela que saco el 4 de junio he querido poner a Vigo como línea de meta, fin y principio de todas las cosas. Feliz día de las letras gallegas", escribe Rayden, nombre artístico de David Martínez Álvarez, en la publicación, en castellano y en gallego.
En el extracto, se puede leer una descripción de Vigo, "una ciudad levantada a base de seguir, no de gustar", "que no se organiza: resiste", con "una comitiva de cuestas y edificios que parecían puestos ahí para sujetar el aire".
"Vigo no se visita: se habita. En verano el cielo está recién pintado sobre gris con un cartel que dice: NO TOCAR", prosigue Rayden, que atrapa la idiosincrasia de la ciudad y sus habitantes con frases como: "Pensé que Vigo se parecía mucho a la gente que no presume de lo que sabe hacer porque lo lleva haciendo toda la vida. Gente que no te cuenta su historia, pero te deja quedarte si no molestas y repites plato. Una ciudad que no te abraza, pero te aguanta al lado".
"Vigo es la ciudad donde me quedaría a vivir si supiese qué hacer con la vida", remata el extracto de El ciego que describía el mundo.