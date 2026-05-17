Vigo, protagonista de la próxima novela de Rayden: "Es la ciudad donde me quedaría a vivir si supiese qué hacer con la vida"

"Vigo trabaja, no presume". Así arranca el extracto de El ciego que describía el mundo, la próxima novela de Rayden, que el propio escritor y cantante ha compartido en sus redes sociales, donde avanza que la ciudad olívica será "línea de meta, fin y principio de todas las cosas" del libro que saldrá a la venta el 4 de junio.

"Ya sabéis que para mí Galicia es una segunda casa, tanto es así que para esta novela que saco el 4 de junio he querido poner a Vigo como línea de meta, fin y principio de todas las cosas. Feliz día de las letras gallegas", escribe Rayden, nombre artístico de David Martínez Álvarez, en la publicación, en castellano y en gallego.

En el extracto, se puede leer una descripción de Vigo, "una ciudad levantada a base de seguir, no de gustar", "que no se organiza: resiste", con "una comitiva de cuestas y edificios que parecían puestos ahí para sujetar el aire".

"Vigo no se visita: se habita. En verano el cielo está recién pintado sobre gris con un cartel que dice: NO TOCAR", prosigue Rayden, que atrapa la idiosincrasia de la ciudad y sus habitantes con frases como: "Pensé que Vigo se parecía mucho a la gente que no presume de lo que sabe hacer porque lo lleva haciendo toda la vida. Gente que no te cuenta su historia, pero te deja quedarte si no molestas y repites plato. Una ciudad que no te abraza, pero te aguanta al lado".

"Vigo es la ciudad donde me quedaría a vivir si supiese qué hacer con la vida", remata el extracto de El ciego que describía el mundo.