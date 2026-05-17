Nuevo paso de gigante para el Museo do Videoxogo: tendrá una exposición permanente en el Museo do Pobo Galego. MUVI

Con motivo del Día de las Letras Gallegas, el Museo do Videoxogo (MUVI), situado en Cangas, ha anunciado un nuevo convenio de colaboración con el Museo do Pobo Galego, una alianza que marcará un antes y un después en la escena del videojuego en Galicia, tanto desde el punto de vista cultural como patrimonial.

Gracias a este acuerdo, el videojuego gallego tendrá presencia permanente en Santiago de Compostela, dentro de una de las instituciones de referencia para la cultura gallega.

En 2019, el MUVI se convirtió en el primer museo sobre videojuegos que latía y hablaba en gallego, divulgando el videojuego como una manifestación artística y cultural más. Siete años después, el museo compostelano, uno de los más importantes de Galicia, incorpora esta visión a sus espacios expositivos.

Desde el MUVI han querido agradecer al Museo do Pobo Galego y a Concha Losada su compromiso decidido con el videojuego gallego. Las exposiciones estables y temporales vendrán acompañadas de más sorpresas y de un amplio abanico de posibilidades que ambas instituciones y sus colaboradores explorarán en esta nueva etapa.