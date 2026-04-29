El 'Club de lectura para chicas descarriadas', un fenómeno en Vigo gracias a las redes

Lo que empezó como una excusa para compartir lecturas entre cuatro amigas se ha convertido, en apenas unos meses, en una pequeña comunidad lectora en Vigo. El 'Club de lectura para chicas descarriadas' nació en enero de este año de forma casi improvisada, pero hoy reúne a decenas de personas con un objetivo común: leer, debatir y conectar.

Detrás de la iniciativa está Nuria, quien, cansada de no tener con quién comentar los libros que devoraba, decidió proponer a su grupo de amigos crear un club. "Leía mucho, pero mis amigos no leían lo mismo que yo, así que pensé en crear un club para poder compartir lecturas", explica. Aquella primera reunión, celebrada en su casa, fue el germen de algo mucho mayor.

El nombre tampoco fue fruto de una gran estrategia. Surgió de manera espontánea, inspirado en la lectura que Nuria tenía entre manos en ese momento, Brujería para chicas descarriadas, de Lady Henry. "Hice el grupo de WhatsApp y le puse 'club de lectura para chicas descarriadas' sin pensarlo demasiado", recuerda.

El salto llegó cuando decidieron compartir sus experiencias y lecturas en redes sociales, creando un perfil de Instagram, y más de 200 personas mostraron interés en unirse. A partir de ahí, el club se abrió al público y empezó a crecer rápidamente. Hoy funciona con inscripciones mensuales y lista de espera, con grupos que rondan la veintena de participantes. "Mucha gente repite, porque al final se crea un vínculo", señala Nuria, haciendo hincapié en la felicidad que le produce que se generen amistades a partir de la lectura. "Lo que buscaba era crear un espacio en el que compartir intereses comunes", explica.

La dinámica es sencilla pero estructurada. Cada mes se propone una lectura y el encuentro se divide en varias partes: introducción al autor, contexto de la obra y, sobre todo, debate. "Es lo más interesante, porque cada una aporta su visión y surgen conversaciones muy ricas", explica Nuria. Además, se recomiendan películas, series o libros relacionados y se elige la siguiente lectura entre varias opciones.

Aunque los géneros varían, hay ciertas constantes: literatura contemporánea, voces femeninas y temáticas diversas que incluyen, de forma natural, perspectivas feministas o LGTBIQ+. "No es algo forzado, pero sí que nos sale así", reconoce. Además, a la hora de elegir las lecturas mensuales también se tiene muy en cuenta la actualidad: "ahora hay libros que se vuelven virales a través de las redes sociales".

Así, frente a la idea de que las redes sociales están acabando con el hábito lector, iniciativas como el 'Club de lectura para chicas descarriadas' demuestran justo lo contrario: también pueden convertirse en un motor para fomentar la lectura.