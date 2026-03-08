Pontevedra convoca la cuarta edición de los premios #MulleresQueOpinan

El Concello de Pontevedra y la Deputación han convocado la cuarta edición de los premios #MulleresQueOpinan. El plazo de presentación de trabajos se abrirá el 16 de marzo, tras la celebración del noveno foro 'As mulleres que opinan son perigosas'.

Cabe recordar que estos premios tratan de promover el ejercicio de opinión periodística por parte de las mujeres, especialmente aquellas más jóvenes. También buscan fomentar el nacimiento de una nueva cantera de opinadoras.

El plazo de presentación estará abierto hasta el 10 de abril para unos galardones que premiarán con hasta 1.000 euros cada uno de los mejores artículos de opinión escritos en galego y en castellano. Las piezas versarán sobre las temáticas del encuentro que tendrá lugar los días 13 y 14 de marzo en el Teatro Principal de Pontevedra.

Concello y Deputación han recordado que los artículos también pueden tratar sobre la experiencia como espectadora o asistente al evento, siempre que quede acreditada la asistencia y que se inspire en este para escribir la pieza. Además del premio monetario, los artículos se publicarán en los principales periódicos de la provincia.

Los artículos presentados, originales, deben contar con una extensión máxima de 3.000 caracteres, incluido titular y sin contar espacios. Pueden ser textos inéditos o de periodistas que hayan cubierto el foro 'As mulleres que opinan son perigosas'.

El jurado tendrá en cuenta la calidad, la perspectiva de género, la defensa de un periodismo feminista, la mención al evento y el uso de lenguaje inclusivo en los textos.