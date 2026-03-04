Pontevedra abre la XLII Semana Galega de Filosofía con la alimentación como eje del pensamiento

La XLII Semana Galega de Filosofía se celebrará en Pontevedra entre los días 6 y 10 de abril con una propuesta que sitúa la alimentación en el centro del debate intelectual.

Bajo el lema "Filosofía y alimento", el encuentro plantea mirar de frente una realidad cotidiana aparentemente simple para desentrañar sus implicaciones éticas, sociales, políticas y ecológicas, en un contexto marcado por el consumo acelerado y la inmediatez.

Organizada por el Aula Castelao de Filosofía, la cita parte de una pregunta tan directa como incómoda: qué comemos y por qué lo hacemos, asumiendo que la alimentación no es una decisión puramente individual.

Sus responsables subrayan que las elecciones alimentarias están atravesadas por factores culturales, históricos y antropológicos, pero también tienen consecuencias sobre la vida social y el medio ambiente. Por eso, el programa enlazará con debates actuales como la soberanía alimentaria, el animalismo, la relación con el propio cuerpo y el vínculo con la naturaleza.

La presentación oficial tuvo lugar este miércoles en rueda de prensa con el alcalde Miguel Anxo Fernández Lores y el presidente del Aula Castelao, Alexandre Cendón.

El regidor ha destacado el orgullo de convertir a la ciudad en referente del pensamiento filosófico en Galicia y ha remarcado la vigencia del tema, citando la desigualdad en el acceso a los alimentos, el desperdicio condicionado por intereses económicos y la importancia de la producción de proximidad para reducir la huella de carbono.

Por su parte, Cendón ha reivindicado el carácter divulgativo del congreso, abierto a la ciudadanía, y ha defendido el alimento como vínculo esencial con el mundo, recordatorio de nuestra condición corporal e interdependiente; además, el foro abordará cuestiones como la "sociedad del espectáculo", el impacto de las pantallas en los hábitos alimentarios y el uso del hambre como arma en conflictos actuales, con mención a Gaza.

Aunque el programa completo se anunciará la próxima semana, se mantendrá la estructura habitual y ya se han confirmado nombres como el sociólogo argentino Matías Bruera, que inaugurará la Semana, y la filósofa María José Guerra Palmero, que aportará una mirada ecofeminista.