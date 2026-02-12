La Diputación de Pontevedra se hace con el órgano y los retablos del Convento de Santa Clara

El vicepresidente provincial, Rafael Domínguez, anunció esta medida asegurando que se trata de un trámite "complejo pero absolutamente necesario", pero que se llevará a cabo con "rigor jurídico, control económico y total transparencia".

La operación, conforme ha apuntado -y así lo ha recogido Europa Press-, permitirá incorporar al patrimonio público el altar mayor, los retablos colaterales, el púlpito, la sillería del coro y el órgano barroco, piezas "de extraordinario valor histórico y cultural" ligadas a la memoria de la ciudad.

El importe de la adquisición asciende a 396.250 euros, conforme a las tasaciones independientes realizadas, una inversión que, según Domínguez, evita la dispersión del conjunto y refuerza el papel del Museo de Pontevedra como garante del patrimonio provincial.

Especial relevancia tiene el órgano barroco de Santa Clara, el único órgano histórico que se conserva en Pontevedra y el último construido en la archidiócesis de Santiago. Datado alrededor de 1795 y de autoría desconocida, se mantiene en funcionamiento y destaca por su configuración con tubos verticales y horizontales y por sus colores vivos. La Diputación prevé acometer su restauración una vez formalizada la compra.

El vicepresidente Rafa Domínguez ha subrayado que la adquisición forma parte del proyecto para convertir Santa Clara en la nueva gran sede cultural del Museo.

"La preocupación por Santa Clara es tal, que dejaron pasar los plazos", criticó el BNG

El portavoz provincial del BNG en la Diputación de Pontevedra y concejal de Infraestructuras, César Mosquera, ha salido al paso de este anuncio para explicar que la escritura de compraventa firmada cuando el Ayuntamiento adquirió el Convento establecía que las Clarisas tenían cuatro años para retirar determinadas piezas: tres retablos del siglo XVIII -el mayor, el del Carmen y el de la Inmaculada-, la sillería del coro, el órgano ibérico de 1795 y el púlpito.

Ese plazo terminó el 1 de diciembre de 2025 y, al no ser retiradas, las piezas pasan a ser propiedad de la Diputación, que debía abonar su importe antes del 1 de enero de 2026.

El pasado 28 de enero, ha informado Mosquera, la institución provincial recibió por Registro un requerimiento formal de las Clarisas reclamando el pago inmediato de las cantidades acordadas.

"La preocupación por Santa Clara es tal que dejaron pasar los plazos", se quejó Mosquera quien ha apuntado que, al no existir una partida específica en el presupuesto para hacer frente al abono, el gobierno provincial tuvo que buscar una solución con urgencia.