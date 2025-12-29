Unanimidad en Mos (Pontevedra): pedirán a la Xunta que declare las rondallas como BIC

El pleno municipal de Mos ha aprobado este lunes por unanimidad que se solicite a la Xunta la declaración de las rondallas como Bien de Interés Cultural (BIC), en la categoría de patrimonio cultural inmaterial.

La moción, presentada por el PP, tiene como objeto que se reconozca y se ponga en valor el papel de estas formaciones con gran arraigo en el municipio como una de las manifestaciones más emblemáticas de la cultura popular gallega. Además, está respaldada en el reciente reconocimiento por parte del Gobierno gallego a la música y baile tradicionales gallegos como BIC.

Así, la petición propone que se incluya expresamente a las rondallas, así como la apertura de líneas de apoyo estables destinadas a la conservación, investigación, formación y difusión de las rondallas y de la música tradicional gallega en general.

El pleno también aprobó solicitar la declaración como BIC del Pazo de Mos y de la Iglesia de Guizán.