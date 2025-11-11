Vigo celebra el Día Internacional del Patrimonio Mundial con actividades gratuitas para toda la familia

Vigo se sumarán el próximo domingo 16 de noviembre a la celebración del Día Internacional del Patrimonio Mundial con una completa programación de actividades abiertas al público.

El objetivo es dar a conocer el "patrimonio público excepcional" de la ciudad que "no lo conocen todos los vigueses", ha asegurado el alcalde de Vigo, Abel Caballero.

Para ello, el Museo Quiñones de León acogerá con una visita guiada a las 11:00 horas que recorrerá todo el espacio tras la conmemoración del centenario de su cesión a la ciudad. A continuación, a las 12:30 horas, tendrá lugar un concierto didáctico del grupo Alendaida, que ofrecerá un viaje sonoro por las cántigas, danzas e instrumentos de la época medieval.

A partir de las 12:00 horas, se celebrará en la Villa Romana de Toralla un juego de pistas para disfrutar en familia bajo el nombre "Un misterio en la Villa Romana de Toralla". En esta actividad, grupos de hasta ocho personas, formados por niños, niñas y adultos, tendrán que resolver un enigma inspirado en el yacimiento arqueológico.

Las inscripciones se pueden hacer a través de la web de los Museos Educa.