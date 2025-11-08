El Museo do Mar de Vigo se ampliará hacia una parcela anexa donde hay restos de una villa romana

El Museo do Mar de Vigo se ampliará hacia una parcela contigua en la que se ha descubierto un yacimiento con restos de una villa romana. La Xunta de Galicia ha anunciado que para el próximo año 2026 sacará un concurso de ideas para esta ampliación.

Desde el museo, el conselleiro de Cultura, José López Campos, ha explicado que frente a las críticas del alcalde, Abel Caballero, la Xunta "vai seguir apostando por Vigo, que ten un espazo moi importante na política galega".

En este sentido, el Gobierno gallego impulsará la ampliación del centro en esta parcela de unos 7.000 metros cuadrados "de posibilidades extraordinarias" para que "o Museo do Mar siga sendo unha referencia cultural" y sea un espacio de uso para la ciudadanía, además de un lugar de encuentro y reflexión.

Este espacio, actualmente estudaido por la Universidade de Vigo por el yacimiento arqueológico, se destinará a actividades culturales dentro de las zonas visitables del centro.

Actualmente este museo, situado en la vieja fábrica de conservas Alcabre-Molino de Viento, cuenta con varias salas en las que se muestra información sobre la actividad pesquera y su evolución a lo largo de la historia pasando por la pesca, el marisqueo y la acuicultura, los métodos de conservación, desde los antiguos sistemas de salazón a los modernos de congelación, los avances técnicos en las embarcaciones o la biología marina.