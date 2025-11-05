Más de 40 artistas se juntan en Vigo para recaudar fondos para la lucha contra la Enfermedad de Alexander Apos’trophe

Arte y ciencia se darán la mano para buscar una cura para Mauri, el niño gallego que sufre la Enfermedad de Alexander y cuya familia busca financiación para varias líneas de investigación que podrían salvar la vida del pequeño.

Bajo el nombre de "Arte para Mauri", 45 artistas de diversas disciplinas de Galicia y del ámbito nacional participarán en esta exposición que se inaugurará el 19 de noviembre a las 19:00 horas en la sala Apos’trophe, en la Plaza Elíptica, y se extenderá hasta el 23 de noviembre.

El objetivo, recaudar fondos para la investigación de esta enfermedad ultrarrara que, de momento, no tiene cura ni tratamiento. Así, en esta exposición se podrán ver y comprar obras de pequeño formato. Todos los ingresos recaudados durante la exposición serán destinados a la investigación para buscar una cura para Mauri.

Artistas participantes: Roberto Alonso, Bego Amare, Carla Andrade, Tamara Baz, Iñigo Beristain, Juan Bosco, Rocío Bueno, Abi Castillo, Martutxa Casares, Andrea Costas Lago, Tamara de la Fuente, Roberto de la Torre, Puri Díaz, Eva Díez, Thibaud Dupuy, María X. Fernández, Lula Goce, Elena Gómez Dahlgren, Antonio Gutiérrez, Elena Fernández Prada, Xabier Fernández, Nuria Figueiredo, Ana Fresco, Peri Helio, Jacinto Lara, Jorge Lens, Ruth Lodeiro , Din Matamoro, Monika Molenda, Joan Morera Arbones, Rosa Neutro, Carme Nogueira, Alejandro Novoa, Belén Padrón, Francisco Pazos, Luis Pérez Calvo, Ignacio Pérez Jofre, Bea Polo Iañez, Iván Prieto, Fran Remiseiro, Silverio Rivas, Miguel Vidal, Alicia Valiño, Iria Vázquez y Mark Zlick.

La inauguración y clausura de la exposición contará con la colaboración de Cervezas Banda, Pastelería Kopenacamos y Catering Massini.