Los vigueses Caspervek inaugurarán el Hematofesti en Vigo

El Hematofesti celebrará, por segundo año consecutivo, el legado cultural de Miguel López (El Hematocrítico). El festival arrancará mañana martes, día 4 de noviembre -19:30 horas-, en el Auditorio Municipal, y lo hará con la música de los vigueses Caspervek. El acceso será gratuito y sin reserva.

Hasta el día 8 de este mismo mes y en diferentes espacios de la ciudad, habrá hueco para diferentes actividades que girarán sobre dos ejes fundamentales: la literatura infantil y el humor. Las iniciativas infantiles serán también gratuitas, aunque requerirán reserva previa en la web del festival.

Por otro lado, los pases para la Hematogala -jueves 6 de noviembre, a las 21:30 horas en el Mar de Vigo- que contará con Ignatius Farray, están a la venta en Teuticket. La inaugural contará con la presencia de Ledicia Costas y Alberto Vázquez, directores del Hematofesti, además del alcalde de Vigo, Abel Caballero.

Tras la presentación, la banda viguesa Caspervek interpretará en directo la banda sonora de Las aventuras del príncipe Achmed, filme dirigido por la cineasta alemana Lotte Reiniger, pionera del cine de animación y creadora del sistema de animación de siluetas con el que está realizada dicha pieza. Die Abenteuer des Prinzen Achmed (título original de la cinta) es el largometraje de animación más antiguo que se conserva.

Esta pieza original de Caspervek es uno de los mayores éxitos del grupo y una de las más interpretadas a lo largo de los años, con actuaciones en España, Eslovaquia y Letonia. La banda sonora rompe con el estilo habitual del grupo para explorar los sonidos de las diferentes regiones que aparecen en la película: ritmos del este africano, melodías orientales y armonías típicas de la música árabe.

Caspervek es una banda viguesa fundada en 2013 por el pianista Brais González y el percusionista Blas Castañer, siguiendo la tradición de los músicos que a finales del siglo XIX y principios del XX tocaban sobre las películas mudas con el fin de camuflar el ruido del cinematógrafo y entretener al público.

Esa misma tarde se celebrarán tres eventos previos al acto inaugural: la sesión de cuentacuentos con David Rodríguez en Évame Oroza a las 18:00 horas, la primera sesión del taller de fanzines con Diego Estebo en el Marco, a las 19:00 horas, y la presentación del libro Odio, de Gabriel Romero, en la librería A Klandestina, a las 19:30 horas.

Para la Hematogala se espera a Grande Amore, a la cantante y empresaria viguesa Silvia Superstar, al periodista Noel Ceballos, a la compositora y podcaster Nus Cuevas y al dúo cómico Sobria y Serena (Arantxa Treus y Jazmín Abuín). Esta alineación de lujo estará conducida por el cómico Xosé Antonio Touriñán y por la escritora María Lado.