Cumbre de periodismo femenino en Pontevedra: Olga Viza o Marta García Aller, entre las ponentes
La programación arrancará el viernes 24, a las 20:00 horas, en el Teatro Principal, con la representación del espectáculo "Señoras y señoras", creado e interpretado por las periodistas María Guerra y Mariola Cubells
"Las mujeres que opinan son peligrosas", el foro de opinión y periodismo con perspectiva de género que, desde 2018, se celebra en la Boa Vila, homenajeará los próximos días 24 y 25 de octubre a las 100 mujeres que desde su creación participaron en esta cita.
El título del foro será "100 mujeres que opinan" y, en el mismo, participarán Olga Viza y Marta García Aller para aportar una perspectiva estatal, y María Varela y María Hermida, como representantes del ámbito local.
Esta nueva edición del foro fue presentada por las periodistas Susana Pedreira y Diana López, que contaron con el respaldo institucional de la Diputación y el Concello de Pontevedra, tal y como recogió Europa Press.
La programación arrancará el viernes 24, a las 20:00 horas, en el Teatro Principal, con la representación del espectáculo "Señoras y señoras", creado e interpretado por las periodistas María Guerra y Mariola Cubells. La pieza teatral, que recorre escenarios de toda España, nació a raíz de su participación en las ediciones de 2023 y 2024 del foro.
El sábado 25, a las 12:00 horas, el Edificio Castelao del Museo de Pontevedra acogerá el citado encuentro de periodistas. Durante este evento también se estrenará una pieza audiovisual documental centrada en el público asistente a las distintas ediciones del foro, con el objetivo de reflejar el impacto que la experiencia ha tenido en sus vidas y en su autoestima.
Además, se presentará la publicación "100 mujeres que opinan. Un diario de opiniones peligrosas" de Bea Gregores, que recopila los testimonios de todas las participantes del foro desde su inicio. El libro organiza los relatos en temáticas como referentes y pioneras, periodismo y redes, opinar siendo mujer, feminismo y activismo, maternidad y conciliación, ciencia y salud, y la voz de las niñas. La obra se completa con cien páginas en formato bullet journal destinadas a que las lectoras puedan registrar sus propias opiniones.
Este homenaje busca visibilizar la trayectoria de un foro que, desde hace siete años, ha dado voz a mujeres periodistas y ha promovido el pensamiento crítico y feminista en los medios de comunicación.