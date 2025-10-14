Cumbre de periodismo femenino en Pontevedra: Olga Viza o Marta García Aller, entre las ponentes

La programación arrancará el viernes 24, a las 20:00 horas, en el Teatro Principal, con la representación del espectáculo "Señoras y señoras", creado e interpretado por las periodistas María Guerra y Mariola Cubells. La pieza teatral, que recorre escenarios de toda España, nació a raíz de su participación en las ediciones de 2023 y 2024 del foro.

El sábado 25, a las 12:00 horas, el Edificio Castelao del Museo de Pontevedra acogerá el citado encuentro de periodistas. Durante este evento también se estrenará una pieza audiovisual documental centrada en el público asistente a las distintas ediciones del foro, con el objetivo de reflejar el impacto que la experiencia ha tenido en sus vidas y en su autoestima.

Además, se presentará la publicación "100 mujeres que opinan. Un diario de opiniones peligrosas" de Bea Gregores, que recopila los testimonios de todas las participantes del foro desde su inicio. El libro organiza los relatos en temáticas como referentes y pioneras, periodismo y redes, opinar siendo mujer, feminismo y activismo, maternidad y conciliación, ciencia y salud, y la voz de las niñas. La obra se completa con cien páginas en formato bullet journal destinadas a que las lectoras puedan registrar sus propias opiniones.

Este homenaje busca visibilizar la trayectoria de un foro que, desde hace siete años, ha dado voz a mujeres periodistas y ha promovido el pensamiento crítico y feminista en los medios de comunicación.