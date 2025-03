Andrea González, la pianista que une Galicia y Portugal: "Pretendo conectar culturas, identidades, gentes"

Andrea González (Tui, 1987), pianista y gestora cultural, ha sido elegida por segunda vez en el 'Top 100 Mujeres Líderes en España'. Cinco años después de su primer reconocimiento, ha vuelto a sumarse a este ránking que busca premiar el talento femenino nacional. El pasado 16 de febrero recibió esta distinción en una gala celebrada en el Teatro Real de Madrid, y en la que estuvo acompañada de otras mujeres líderes de Galicia cuyo nombre también se ha escrito en este listado de liderazgo femenino.

Para Andrea, este premio "es una responsabilidad grande y un estimulante para seguir aportando a mi tierra, España y Galicia, con la que siento una particular afinidad". Un premio que recibe siendo presidenta de la la ‘Confederación de Juventudes Musicales de España’. Es la primera mujer en liderar esta histórica entidad fundada en 1951 que cataliza el mejor talento joven musical del país. Es también la fundadora y directora de IKFEM Festival Tui-Valença, un festival único que conecta España y Portugal.

Has sido reconocida por segunda vez como una de las top 100 Mujeres Líderes en España. La primera en 2019 y repites en esta edición. ¿Cómo lo has vivido? ¿Qué supone para ti esta distinción?

Ser reconocida como una de las Top 100 Mujeres Líderes en España es un honor profundo y una responsabilidad profesional hacia las generaciones futuras. Este reconocimiento recompensa el trabajo que he realizado a lo largo de los años para promover la cultura como un puente de unión, cohesión y transformación social. Me permite seguir visibilizando el papel fundamental de las mujeres en ámbitos como la música, la gestión cultural y el liderazgo.

Me llena de gratitud, pero también me impulsa a seguir trabajando con más ahínco. Es ilusionante compartir el premio junto a grandes nombres del mundo empresarial, político, de la comunicación, la ciencia o la cultura como Penélope Cruz, Carmen Machi, Alexia Putellas, Julia Navarro, Ana Botella, Ana Terradillos, y las gallegas Marta Ortega, Carmen Lence o Adriana Domínguez. A través de mi trabajo, intento siempre que el arte y la música sean útiles a la sociedad fomentando valores universales y transformadores, con especial atención a la juventud. Este reconocimiento me estimula a continuar luchando por la igualdad de oportunidades poniendo la cultura al servicio de las personas, la educación, la inclusión, la paz, el talento o la innovación, es decir, comprometida con la sociedad.

Eres la única gallega reconocida en la categoría de Cultura de estos premios. Una gran responsabilidad, supongo, también.

Es una responsabilidad grande y un estimulante para seguir aportando a mi tierra, España y Galicia, con la que siento una particular afinidad. Aunque he vivido por muchos años en otros lugares como en la Comunidad Valenciana, Italia o Reino Unido, siempre he mantenido la relación con mi tierra. Por supuesto, hay otras mujeres en el ámbito cultural de Galicia merecedoras de este ranking.

En Galicia fundé el IKFEM Festival Tui-Valença desde el cual conectamos España y Portugal a través de un puente de cultura, el festival me ha permitido crear la primera Orquesta Sinfónica de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal o la agrupación musical CaixaSon, pionera por su carácter inclusivo y transfronterizo. En Galicia también gestioné Camiños Sonoros llevando a jóvenes músicos y actores de los centros de enseñanzas artísticas de la comunidad gallega a los espacios patrimoniales del Camino de la Plata. De Galicia es Rosendo Salvado, el monje benedictino que he investigado y recuperado su legado musical grabándolo para Warner Music. En Galicia, en el Conservatorio Superior de Música de Vigo, es donde enseño el grado de Producción y Gestión de Música y Artes Escénicas, formando a los futuros gestores musicales de nuestra comunidad.

En fin, me siento privilegiada de pertenecer a una comunidad autónoma que cuenta con una basta riqueza cultural e identidad diferenciadora con mucho talento.

Pianista, gestora cultural y presidenta de la ‘Confederación de Juventudes Musicales de España’. De hecho, eres la primera mujer en liderar esta histórica entidad, una de las más importantes a nivel mundial. ¿Cómo estás asumiendo este reto?

Asumir la presidencia de la Confederación de Juventudes Musicales de España, principal referente de nuestro país para impulsar el talento joven musical, es un honor inmenso y un reto ilusionante. Liderar una institución con 74 años de historia y un impacto cultural tan profundo implica una gran responsabilidad hacia nuestras 100 asociaciones locales, más de 25.000 socios y los más de 200 conciertos anuales que organizamos. S.M. la Reina Doña Sofía ostenta la Presidencia de Honor de la institución, que ha recibido el Premio CIM de la UNESCO y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. Además “Juventudes Musicales” es el movimiento cultural juvenil más importante del mundo según la UNESCO y estamos presentes en 55 países.

Pretendo mantener nuestra triple misión: primero, como catalizador del talento joven musical en España; segundo, como descentralizador cultural llegando a todos los rincones del país; y tercero, como una herramienta diplomática que usa la música para promover valores universales como la paz, el diálogo y la solidaridad. Y, me he propuesto varias metas: la inserción profesional de los jóvenes talentos en los grandes festivales y programaciones nacionales e internacionales, la expansión territorial ampliando la red en aquellas zonas donde tenemos menos representación, la apertura a más estilos musicales y la consolidación como una institución inclusiva que refleja la diversidad y la riqueza cultural de España.

Eres la fundadora y directora de KFEM Festival Tui-Valença, un festival único que conecta España y Portugal. Una cita que se ha convertido en todo un modelo de integración transfronteriza. ¿Qué es lo que se busca con este evento?

Somos el único puente musical, cultural, creativo de Europa, y es que nuestro festival ocurre en un puente que une dos países y que cortamos al tráfico entre España y Portugal. Pretendo conectar culturas, identidades, gentes. Crear un espacio donde la música y otras artes borran cualquier tipo de fronteras desde geográficas, ideológicas, generacionales, etc., con una programación de alto nivel en un espacio natural transfronterizo inigualable en la Eurociudad Tui-Valença.

En 2024 hemos inaugurado la agenda cultural cruzada de los gobiernos de España y Portugal con la Orquesta de RTVE, y también hemos contado con la presencia de la Comisaria Europea de Cohesión quien destacó el festival como un modelo de integración cultural en Europa para la cooperación transfronteriza.

¿Ya estáis trabajando en la edición de este año? ¿Hay algo que nos puedas adelantar?

La 13ª edición de IKFEM Festival Tui-Valença tendrá lugar del 16 al 20 de julio de 2025. Volveremos a contar con una programación de altura que va a construir puentes entre España y Portugal, pero todavía no podemos anunciar la programación.

En estos momentos estamos desarrollando semanalmente CaixaSon con el apoyo de la Fundación “la Caixa”-BPI, un proyecto de inclusión social que consiste en la creación de una agrupación musical con usuarios de entidades para la discapacidad intelectual, física, refugiados y personas mayores de Galicia y norte de Portugal, y que cuenta con la mentoría del Dr. Francisco Borro, fundador de la agrupación musical inclusiva del Teatro Real. El resultado final verá la luz durante el festival en el mes de julio, cuando también se realizará un Foro sobre esta temática.

Y volviendo a Portugal, ¿Que tienen en común los sectores musicales de España y Portugal? ¿Cómo es posible su integración?

España y Portugal son tan parecidos como distintos y creo que ahí está la riqueza. En mi opinión, en Portugal los artistas parecen estar más concienciados sobre la importancia de contar con agencias musicales y representantes, lo que refleja una tendencia más establecida hacia la profesionalización de la industria y modelos anglosajones.

En cuanto a la captación de fondos públicos, destacaría la autonomía financiera de los municipios portugueses, siendo que en España hay mayor dependencia de las administraciones provinciales, autonómicas y del Estado.

Por otro lado, echo en falta que las radios nacionales de ambos países pongan más música del país vecino. Esto no solo fomentaría el consumo, sino que también abriría nuevas oportunidades comerciales para la industria musical de España y Portugal, especialmente considerando la cercanía y los lazos culturales que comparten ambos países.

¿Hay algún aspecto del país vecino, musicalmente hablando, de lo que en España debamos tomar nota?

El sistema educativo en Portugal contempla en su currículo de estudios música y teatro, por lo tanto, toda la población portuguesa crece con una sensibilidad y respeto hacia las artes diferente que en España.

Los conservatorios de música portugueses tienen un nivel formativo alto, sin embargo, en España contamos con mejores condiciones en nuestros centros de enseñanzas artísticas.

Las artes están algo mejor integradas en Portugal, donde la música convive con artes escénicas o danza. Echo en falta en nuestro país una red de integración artística que conecte curricularmente los diversos centros de enseñanzas artísticas. No concibo un producto musical sin trabajar con diseñadores de moda y gráfica, bailarines, actores, técnicos del audiovisual, etc.

En 2022 lanzaste tu álbum ‘Salvado - Piano Works’ dedicado a recuperar la obra del célebre Rosendo Salvado y ahora próximamente presentarás en Madrid un documental sobre su figura. ¿Por qué te dijiste por esta figura? ¿Y qué te ha aportado participar en este tipo de experiencias?

Rosendo Salvado, monje benedictino del siglo XIX, fue defensor de los derechos humanos de los aborígenes y fundador de la única ciudad monástica de Australia. La música tuvo un papel crucial en su misión. Descubrí este personaje en los archivos de la Catedral de Tui y tuve la oportunidad de grabar su música para Warner Music Spain con la colaboración de Agatha Ruiz de la Prada y Leonor Bonilla.

Viajé dos veces a Australia para profundizar en sus archivos. Ambas veces colaboré en dos documentales: el primero junto al roquero Rosendo titulado “De Rosendo a Rosendo” ganador del “Hollywood International Independent Documentary Awards”, y el segundo una serie documental producida por la TVG que se estrenará el 1 de marzo de 2025.

Jóvenes y música, dos conceptos con los que trabajas a diario. ¿Cuál es la relación de los jóvenes con la música, en concreto con la música clásica?

El papel de la música en la juventud es clave porque está presente en el día a día de los jóvenes. Los adolescentes descubren sus gustos, preferencias, emociones y encuentran referentes a través de la música, siendo ésta compañera de su crecimiento personal. En España cursan enseñanzas de música en centros públicos y privados más de 300.000 jóvenes, y hay 10 veces más alumnado en música que en cualquier otra especialidad artística.

¿Hay talento musical en Galicia?

Mucho, y en el resto de España también. A través de los diferentes Concursos de Juventudes Musicales de España detectamos el mejor talento juvenil, y constatamos que nuestro país cuenta con una generación joven muy bien preparada y competitiva.

Se conocen casos de músicos que, pese a tener un talento innato, no logran alcanzar un nivel profesional lo suficientemente elevado que le permita vivir de su pasión; la música. ¿Crees que falta apoyo público para el desarrollo de carreras musicales?

Creo que nuestro país cuenta con una de las mejores redes de centros de educación musical de Europa o me atrevería a decir del mundo, y esto es posible con el desembolso público, en concreto de las administraciones autonómicas que son quienes tienen las competencias. Por lo tanto, creo que las administraciones están haciendo un esfuerzo valioso. Otra cuestión es si se optimiza bien este talento o si las programaciones de auditorios y teatros están dando cabida a nuevos artistas. Yo creo que no lo suficiente.

Por otro lado, no basta con tener talento, es necesario tener una buena propuesta y contar con habilidades de autoemprendimiento o contar con un representante para abrir camino en el circuito profesional.

¿Y se podría fortalecer desde el ámbito privado?

Es una oportunidad para el sector privado alinear sus valores con los que ofrecen proyectos socioculturales de impacto en el territorio, como el impulso del talento. Además de la visibilidad, las personas jurídicas que donan a actividades culturales desarrolladas por una fundación o asociación declarada de utilidad pública, como es el caso de la Confederación de Juventudes Musicales de España, tienen deducciones fiscales hasta el 50%.

Estás inmersa en tantos proyectos que supongo que cada vez tendrás menos tiempo para tocar. ¿Eres más gestora o pianista? ¿Echas de menos tocar?

Salir a un escenario y tocar profesionalmente un instrumento precisa de muchas horas de entrenamiento diario, tiempo del que ya no dispongo. El piano me ha dado muchísimo, tengo la suerte de haber conseguido todo lo que me he propuesto, y por eso estoy serena de haber cerrado o puesto en pausa un ciclo. Me apasiona la gestión cultural, pude estudiarla en la Academia del Teatro alla Scala en Milán y en la Universidad de Westminster en Londres, y es mi instrumento para aportar valor a la sociedad.

¿Cuáles han sido tus referentes en la música?

Tengo muchas personas que me han inspirado en el camino, pero no modelos concretos de referencia. El lema de vida de Rosendo Salvado siempre me acompaña: prudencia, paciencia y perseverancia.

¿Qué le dirías a un joven que quiere dedicar su vida profesional a la música?

Primero se empieza imaginando, aunque si imaginas y no te lo crees no será suficiente. Y aunque te lo creas si no trabajas duro para conseguirlo tampoco ocurrirá. Suma a eso generosidad y echa un vistazo a las 10 claves del éxito de Michael Jordan.