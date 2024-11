Más de 70 colectivos quieren instalarse en el futuro Centro de Asociacionismo de Vigo

Más de 70 colectivos y entidades sociales de Vigo quieren instalarse en el futuro Centro de Asociacionismo de la ciudad, el que ocupará el antiguo edificio de los juzgados de la calle Lalín. Ya se han remitido el mismo número de solicitudes, tal y como explicaron desde la Delegación Territorial de la Xunta en Vigo.

Precisamente, este edificio del barrio de Coia será remodelado de manera integral y dotado de un centenar de espacios para una ocupación temporal por parte de entidades de carácter social.

La delegada territorial, Ana Ortiz, explicó que, con este proyecto, "ofrecemos novas dotacións e servizos á poboación do barrio e renovamos as infraestruturas, tamén co Centro de Saúde Olimpia Valencia no edifico da Audiencia, para manter a actividade económica en toda a área da rúa Coruña e praza de América".

Este pasado mes de agosto se dio luz verde, por parte del Consello de la Xunta, a la licitación de la obra -19,4 millones de euros-. El ganador del concurso de ideas fue el arquitecto Alfonso Penela.

Las obras comenzarán, previsiblemente, a comienzos del próximo 2025 y se prolongarán unos 16 meses. El financiamiento de la actuación se enmarca dentro del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

Se habilitarán, concretamente, locales en la planta baja, en la primera, y en la quinta, aunque los trabajos podrían extenderse a otras tres plantas -dos sótanos y un semisótano-. Se rondarán las 134 dependencias.