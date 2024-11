Chayanne, Quevedo, C. Tangana o grupos gallegos: Vigo perfila su cartel favorito de Castrelos

Vigo está inmersa en una de sus celebraciones más famosas: La Navidad, pero, tal y como ocurrió con ésta -que empezó a prepararse en pleno verano-, ahora, en otoño, toca empezar a pensar en la época estival. Al menos, ese es el estilo de Abel Caballero: Preparar las fiestas con tiempo.

Por lo anterior, el regidor olívico abrió hace apenas cuatro días y coincidiendo con la apertura del plazo para que las empresas promotoras puedan enviar sus propuestas para actuar en el mítico recinto vigués al aire libre, una consulta: "¿A quién te gustaría ver actuar en Castrelos?".

La publicación en la red social Instagram es una de las que atesora más visualizaciones -más de 100.000- y comentarios: Y es que se han recogido, hasta el momento, más de 3.700 respuestas.

Chayanne es uno de los artistas más pedidos junto con Quevedo o C. Tangana. No faltan los fieles seguidores de grupos españoles como Estopa, quien se decanta por el el Indie patrio, o quien no se olvida del gran talento gallego: The Rapants, Tanxugueiras, Fillas de Cassandra o Carlos Núñez se mencionan a menudo en los comentarios.

Hay también quien ofrece un "monumento a Caballero" si logra traer a uno de los grandes grupos de todos los tiempos, Coldplay, o quien se imagina con un regreso de Oasis: "Sería épico".

Habrá que esperar, todavía, para conocer el cartel de los conciertos de Castrelos 2025 -habitualmente, se suele desvelar a partir del mes de mayo-, pero lo cierto es que la emoción por los conciertos de la ciudad ya se palpa en el ambiente. Además, tras el acuerdo rubricado con el Celta de Vigo, seguro que será posible ver a uno o una de las grandes en el escenario que se instale en el municipal vigués.