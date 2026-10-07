Caída estrepitosa de la oferta de alquiler en Pontevedra: Hay 5.221 viviendas menos desde 2018

La oferta de vivienda de alquiler permanente se ha reducido considerablemente en toda la provincia de Pontevedra durante los últimos ocho años. Si en 2018 se situaba en 13.397 inmuebles, a cierre de 2025 -el último año al completo del que se tienen referencias- el parque se había reducido a 8.176.

Lo anterior supone una pérdida de 5.221 casas en posible arrendamiento y sigue la tendencia generalizada en todo el Estado Español. Todo esto en base a datos de Idealista y su último estudio que refleja que -en el conjunto del país- en 2025 había 510.091 anuncios de alquiler de larga estancia, frente a los 902.664 de 2018. Estos datos ponen de relieve una pérdida de casi 393.000 viviendas (-44%) en siete años, según los datos del portal inmobiliario.

En 41 de las 50 provincias la oferta se ha contraído desde 2018, con Madrid y Barcelona encabezando la lista con 137.411 y 116.151 inmuebles menos, respectivamente. Si hablamos de comunidades, la oferta solo se habría incrementado en La Rioja.

Así, en el conjunto de Galicia, el parque de alquiler se contrajo también, pasando de 38.493 a 24.515 viviendas disponibles. A Coruña perdió 6.791 domicilios en alquiler permanente, Ourense, 1.790; y Lugo, la que menos, 626.