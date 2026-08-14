El interior de la provincia de Pontevedra estará en alerta roja por calor este sábado

La Xunta ha activado la alerta de nivel rojo por calor en el interior de Pontevedra durante este sábado. Así lo ha determinado en base a datos remitidos por MeteoSalud y Meteogalicia.

Por otro lado, en lo tocante a la zona del Miño de Ourense, montaña de Ourense, Rías Baixas y Valdeorras estará activado el nivel de alerta naranja.

No obstante, durante las primeras horas del sábado un frente poco activo rozará el norte de la Comunidad y traerá cielos cubiertos y lluvias que se irán disipando a partir del mediodía, tal y como ha recogido Europa Press.

Por otra parte, la entrada de aire frío en las capas altas de la atmósfera dejará un aumento de la inestabilidad, con formación de nubes de tormenta a partir de la media tarde y chubascos más probables en las montañas de Ourense y de Lugo.

Las temperaturas mínimas no experimentarán cambios significativos mientras que las máximas sufrirán un moderado descenso. El viento soplará moderado de componente norte, con intervalos fuertes en el litoral atlántico por la tarde.