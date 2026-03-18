Una mujer fallece tras ser atropellada en Rodeiro (Pontevedra)

Día complicado en las carreteras pontevedresas. El servicio de emergencias del 112 Galicia ha registrado dos atropellos este miércoles, en uno de ellos ha fallecido una mujer, en Rodeiro (Pontevedra).

El 112 Galicia ha notificado este accidente en torno a 15 minutos después de las 18:00 horas. Varios particulares alertaron de que una mujer había sido atropellada en el kilómetro 0,5 de la EP-6201, carretera que une Rodeiro con Antas de Ulla.

Con esta información, la Sala de Operaciones del 112 Galicia ha informado al Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que ha movilizado al helicóptero medicalizado con base en Ourense hasta el lugar del accidente.

También han acudido la Guardia Civil de Tráfico y la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Rodeiro. Sin embargo, el 112 ha informado de que, a su llegada, los servicios de emergencias han confirmado que nada han podido hacer para evitar el fallecimiento de la mujer.

Segundo atropello en O Grove

Asimismo, el 112 también ha informado de que un hombre que ha sufrido un atropello en O Grove ha sido trasladado en helicóptero medicalizado de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 al Hospital de Santiago.

Ha sido un particular el que ha dado el aviso del suceso alrededor de las 16:30 horas al trasladar que un coche acababa de atropellar a un peatón en la Avenida de Portugal de esta localidad. El propio alertante informaba de la posibilidad de que el implicado estuviese inconsciente.

El 112 ha pedido la intervención de los servicios sanitarios, del Servicio Municipal de Emergencias y de la Policía Local de O Grove. Finalmente, el herido ha sido atendido en el lugar y trasladado en el helicóptero medicalizado con base en Santiago.