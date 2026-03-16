Pontevedra se prepara para el eclipse total de sol con un operativo especial de seguridad y movilidad Subdelegación del Gobierno en Pontevedra

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, ha presidido una reunión con responsables de asociaciones astronómicas de la provincia, representantes de la Xunta de Galicia y de la Diputación de Pontevedra, hosteleros y distintos organismos de la Administración General del Estado y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para avanzar en la preparación del operativo ante el eclipse total de sol previsto para el próximo 12 de agosto de 2026.

Durante el encuentro, Losada ha recordado que esta será la primera de los tres eclipses que podrán observarse desde España en los próximos años, conocidos como el "Trío de Eclipses 2026-2027-2028", y ha subrayado el carácter excepcional del acontecimiento, ya que el último eclipse total visible en estas condiciones se remonta a 1912.

En la provincia de Pontevedra, tres municipios de la comarca de Deza, Agolada, Rodeiro y Vila de Cruces, podrán contemplar el eclipse de forma total, aunque el fenómeno será prácticamente total en el resto del territorio, con una magnitud de 0,99.

Las previsiones ya apuntan a un importante movimiento turístico, con reservas hoteleras en marcha, la aparición de paquetes turísticos con llegada y salida desde el aeropuerto de Oporto y un aumento esperado de desplazamientos desde el norte de Portugal.

Ante este escenario, ADIF y Renfe siguen de cerca la demanda por si fuese necesario reforzar plazas, mientras que la Subdelegación trabaja para prevenir posibles problemas de tráfico, especialmente por el aumento de vehículos y autocaravanas.

Seguridad en movilidad y salud

Uno de los principales focos de preocupación será la seguridad, tanto en la movilidad como en la observación del eclipse. Habrá un dispositivo especial de la Guardia Civil de Tráfico y de seguridad ciudadana, y también se ha advertido del riesgo de incendios por posibles acampadas en zonas de monte, cuestión sobre la que se trasladará información a la Brilat, encargada de la operación Centinela durante el verano.

Además, las asociaciones astronómicas han insistido en la importancia de contemplar el eclipse únicamente con gafas homologadas adquiridas en ópticas, descartando por completo el uso de radiografías, lentes polarizadas o caretas de soldador.

Paralelamente, la Subdelegación ya ha pedido a los ayuntamientos que identifiquen puntos de observación recomendados y no recomendados, teniendo en cuenta la visibilidad, los accesos, la movilidad y el aparcamiento, para ordenar la afluencia de público en una cita astronómica que se prevé histórica.