Últimos días para solicitar plaza en los Campamentos de A Lanzada (Pontevedra)

Una manualidad en los campamentos de A Lanzada (Pontevedra). Diputación de Pontevedra

El próximo viernes, 20 de marzo, terminará el plazo para conseguir una de las 1.450 plazas que la Diputación de Pontevedra ofrece en el Campamento de A Lanzada. La institución provincial reservó para esta iniciativa una partida de 450.000 euros.

Esta actividad está destinada a niños y niñas, empadronados en la provincia, que nacieran entre los años 2013 y 2018. De las ofertadas, 1.330 seguirán el procedimiento general. En este sentido, se deberá abonar 110 euros por niño.

Por contra, las 210 plazas restantes se reservarán a menores en situación o riesgo de exclusión social. Éstas serán financiadas al 100% por la Diputación de Pontevedra.

Estos campamentos se desarrollarán a lo largo del verano, a través de 11 turnos y siete días de duración, de domingo a sábado. Se desarrollarán desde el 21 de junio al 5 de septiembre e incluirán actividades socioculturales, recreativas, formativas, ambientales, científicas y de convivencia. El alojamiento será en tiendas de campaña en régimen de pensión completa.