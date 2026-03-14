El PP saca pecho en la provincia de Pontevedra frente a los suyos e inicia la carrera hacia las municipales
Felicitó a alcaldes, portavoces, senadores y diputados de la formación por el trabajo realizado y aseguró que este 2026 será "trascendental" para "plantar a semente das vitorias de 2027"
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Alcaldes, portavoces, senadores y diputados del Partido Popular de Pontevedra mantuvieron un encuentro con el presidente provincial de la formación, Luis López, así como con la secretaria provincial, Luisa Piñeiro, con el objetivo de intercambiar impresiones y poner en valor el trabajo de las corporaciones locales de la zona.
El presidente provincial animó a los presentes a seguir en la línea con la vista puesta en las elecciones municipales de 2027: "Entre todos este ano será transcendental na traxectoria do partido, para plantar a semente das vitorias de 2027", concluyó López.