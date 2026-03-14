El PP saca pecho en la provincia de Pontevedra frente a los suyos e inicia la carrera hacia las municipales

Alcaldes, portavoces, senadores y diputados del Partido Popular de Pontevedra mantuvieron un encuentro con el presidente provincial de la formación, Luis López, así como con la secretaria provincial, Luisa Piñeiro, con el objetivo de intercambiar impresiones y poner en valor el trabajo de las corporaciones locales de la zona.

López aprovechó la coyuntura para sacar pecho por el trabajo realizado en 2025: "Demostramos que onde outros puñan moito sectarismo, nós poñemos moito investimento. Demostramos todo iso, e eu quero darvos as grazas porque todos os que estades aquí contribuístes a que 2025 fóra un ano de grandes resultados para a provincia", manifestó.

El presidente provincial animó a los presentes a seguir en la línea con la vista puesta en las elecciones municipales de 2027: "Entre todos este ano será transcendental na traxectoria do partido, para plantar a semente das vitorias de 2027", concluyó López.