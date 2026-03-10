Investigan una presunta agresión homófoba en el centro de Pontevedra: "Le golpearon brutalmente y le rompieron la nariz"

Fuentes oficiales de la Policía Nacional han confirmado la investigación de una presunta agresión homófoba ocurrida en el centro de Pontevedra. La propia víctima habría denunciado los hechos y una testigo los ha corroborado en un vídeo subido a redes.

De acuerdo con el relato de la persona denunciante, el suceso se produjo, presuntamente, en torno a las 08:45 horas del pasado domingo. El lugar, las puertas de un establecimiento de hostelería situado en la Rúa Doña Teresa, en pleno casco histórico.

Además del testimonio presentado ante la policía, una testigo difundió estos días en redes sociales un vídeo en el que ofrece su versión de lo ocurrido. En la grabación explica que ella y su amigo se encontraban en el punto citado "tranquilamente, sin hablar con nadie ni molestando a nadie", cuando un grupo de jóvenes, de alrededor de 20 años, comenzó a increparles.

Según el relato de esta persona, los presuntos agresores les manifestaron que les molestaba su presencia en la zona y les exigieron que abandonasen el lugar. "Decían que les molestaba que estuviéramos allí y nos exigían que nos fuéramos", ha afirmado la mujer. "En ese momento, comenzaron los insultos y su actitud se volvió cada vez más agresiva y claramente homófoba", añadió.

"Temía que aquello acabara mal"

Esta testigo sostiene que, ante el aumento de la tensión, decidió no responder a las provocaciones y aconsejó a su amigo que se marchara del lugar "porque temía que aquello acabara mal". Para tener pruebas de lo que estaba sucediendo, empezó a grabar con el móvil.

Siempre según su versión, el grupo de jóvenes comenzó entonces a amenazar con ir a por él. "Él ya se estaba marchando cuando varios de ellos salieron corriendo detrás de él. Yo les gritaba que, por favor, pararan, pero le alcanzaron, le golpearon brutalmente, le tiraron al suelo y le rompieron la nariz", relata.

Tras la agresión y según recoge Europa Press, la víctima logró incorporarse y, junto a su acompañante, huyó del lugar corriendo. El testigo concluye su relato lamentando que "en 2026 todavía hay personas que creen que pueden atacar a alguien por su orientación sexual".

La Policía Nacional trabaja ahora a partir de la denuncia presentada y de otros datos aportados por personas que se encontraban en la zona en el momento en el que ocurrió toda la situación descrita. Los agentes tienen en su poder, al menos, una grabación en vídeo que podría contribuir a identificar a los presuntos autores y, en su caso, proceder a su detención.