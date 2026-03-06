La Subdelegación del Gobierno en Pontevedra reconoce la labor de los CIM en el Día Internacional de la Mujer Subdelegación del Gobierno en Pontevedra

La Subdelegación del Gobierno en Pontevedra acogió el acto institucional con motivo del Día Internacional de la Mujer, en el que los 27 Centros de Información a la Mujer (CIM) repartidos por toda la provincia fueron los protagonistas.

El subdelegado, Abel Losada, entregó un reconocimiento a la presidenta de ASOCIM (Asociación de Profesionales de los CIM), Montserrat González, al que definió como "un modesto premio para las mujeres que acompañan a las mujeres que necesitan ayuda".

En un acto al que asistieron trabajadoras de los CIM, colectivos sociales y feministas, alcaldes y alcaldesas, autoridades y mandos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Losada definió a estos centros como "verdaderas palancas de cambio", no solo por su acompañamiento a mujeres en situaciones críticas de violencia de género, sino también por su papel en el impulso de su empoderamiento laboral y personal.

Durante su intervención, el subdelegado reclamó una mayor estabilidad para los CIM, actualmente dependientes de los ayuntamientos y subvencionados de forma precaria por la Xunta de Galicia para cubrir los salarios del personal. Por ello, pidió una red pública autonómica robusta y estructural que alivie la carga de la administración local.

También puso en valor los avances logrados gracias a las políticas de igualdad, que definió como herramientas reales y no como "adornos en el programa electoral", y destacó datos como el aumento del empleo femenino, la reducción de la brecha salarial hasta el 15,7 % en 2023, el dato más bajo de la serie histórica, y hasta el 4 % en el caso de las mujeres que trabajan a tiempo completo, además de recordar que España ocupa el cuarto puesto en el Índice Europeo de Igualdad de Género, 7,5 puntos por encima de la media comunitaria.

Losada rechazó además los machismos que siguen aflorando en todos los sectores de la sociedad y criticó los "pactos vergonzosos" con partidos negacionistas, al tiempo que alertó sobre el retroceso del feminismo entre la población más joven. También mostró su preocupación por las nuevas formas de violencia vinculadas a la inteligencia artificial y al uso perverso de las redes sociales, aplaudiendo la labor constante de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado frente al acoso digital.

Por su parte, Montserrat González dedicó el premio no solo a los 27 CIM de la provincia, sino también a los 84 de toda Galicia, y reclamó más dignidad laboral y mejores condiciones para sus trabajadoras, advirtiendo del desgaste psicológico que sufren muchas profesionales.

La presidenta de ASOCIM alertó asimismo de la evolución de la violencia machista, desde la psicológica y la económica hasta la vicaria y la ciberviolencia, que, según subrayó, está irrumpiendo con fuerza especialmente entre la población joven.