Agentes de la Policía de Pontevedra caen con el vehículo policial por un terraplén

Agentes de la Policía Local de Pontevedra se precipitaron con el vehículo policial por un terraplén situado en las inmediaciones de la estación de autobuses. Los hechos ocurrieron al filo de las 01:00 horas de la madrugada en la Avenida Josefina Arruti Viaño.

En este punto y según recogió Europa Press, un coche policial impactó contra la valla de seguridad de un terraplén y se precipitó por el mismo. Fue un particular el que alertó del suceso, indicando que podría haber personas atrapadas.

Sin embargo, pese a que sí acudieron los bomberos, no fue necesario excarcelar a los ocupantes del vehículo, que tampoco resultaron heridos y pudieron salir por su propio pie.