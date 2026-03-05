Luto en la ría de Arousa: muere el delfín Ladiña en un accidente con una hélice Cemma

Ladiña, uno de los delfines solitarios que se encuentran en la ría de Arousa, ha muerto tras sufrir un accidente con la hélice de una embarcación.

Así lo ha comunicado la Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños (Cemma), que ha añadido que han conocido el fallecimiento tras observar que su madre, Ladeira, llevaba semanas sola en el puerto de Marín.

De hecho, el pasado mes de octubre, desde el Cemma se había hecho un llamamiento para que no se molestase a los dos delfines solitarios, Ladeira y Ladiña, que nadaban en esta ría y que llevaban cerca de año y medio viviendo solas.

Estos dos delfines, una hembra adulta y su cría, fueron detectados en mayo de 2024 en el puerto de A Guarda. Posteriormente, se desplazaron a Baiona antes de asentarse en la ría de Arousa.