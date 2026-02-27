La Deputación de Pontevedra presenta su campaña por el 8M: "A nosa meta, a igualdade"

Presentación de la campaña del 8-M de la Deputación de Pontevedra Rafa Estévez - Deputación de Pontevedra

La Deputación de Pontevedra ha presentado este viernes su campaña institucional con motivo del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Bajo el lema, "A nosa meta, a igualdade", la provincia tratará combatir la desigualdad, que "sigue a ser un problema presente en todas las esferas".

"Escogemos este lema porque creemos que la igualdad es un objetivo que aún no logramos, pero que es irrenunciable para todos", ha señalado el presidente provincial, Luis López, que ha incidido: "No podemos mirar hacia otro lado y nuestro gobierno provincial está desplegando acciones concretas".

La imagen de la campaña se encuentra a las puertas del Pazo provincial, donde está instalado un panel. Además, la fachada de la sede de Vigo también cuenta desde este viernes con una lona de la campaña y, también desde este viernes y hasta el 10 de marzo, ambas sedes se iluminarán de morado.

López también ha avanzado que el acto central del 8M se celebrará en el Pazo provincial el viernes 6 de marzo, con "la lectura del manifiesto a cargo del Hockey Travesas, que fue uno de los premiados en la última edición de los Premios Boas prácticas en Igualdade".

Este evento será a las 11:00 horas e incluirá la actuación musical del grupo del Conservatorio Superior de Música de Vigo. Además, se presentará el spot de la campaña y se entregará material de la campaña de sensibilización.

La Deputación también organizará más encuentros en el marco del programa provincial Aquí Faltan Páxinas y pondrá en marcha una nueva edición del ciclo Mulleres de Palabra(s). Asimismo, presentará un mural realizado por la artista Alba Troiteiro en el Centro Penitenciario de A Lama.