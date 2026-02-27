La Deputación de Pontevedra contra Óscar Puente: lo reprueba y pide su dimisión

El pleno de la Deputación de Pontevedra ha reprobado este viernes al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. La moción aprobada critica una "discriminación constante y reiterada" hacia la provincia.

La iniciativa, promovida por el grupo del Partido Popular, ha salido adelante gracias a la mayoría absoluta de los diputados populares, mientras que el PSOE ha votado en contra. La corporación provincial también ha acordado solicitar la dimisión inmediata de Puente, al que acusa de someter a Pontevedra a un "castigo" en materia de inversiones en infraestructuras.

Durante el debate, la vicepresidenta provincial, Luisa Sánchez, ha asegurado que la provincia quiere "decir basta" a una gestión que está provocando el "aislamiento" de Pontevedra "por tierra, mar y aire", según informa Europa Press.

Modificación del presupuesto

En la misma sesión, el pleno ha dado luz verde a la primera modificación de crédito del presupuesto provincial, aprobado hace apenas un mes. La Diputación incorporará más de 11 millones de euros a las cuentas de 2026, procedentes de los 53 millones disponibles en remanentes. La mayor parte de esta cantidad, en concreto 10,25 millones, se destinará a actuaciones en los edificios del Museo.

El portavoz del BNG, César Mosquera, ha advertido de que el actual gobierno provincial tuvo que anular partidas presupuestarias por valor de 17 millones de euros que habían sido aprobadas durante el anterior bipartito para el Museo y el convento de Santa Clara, al encontrarse caducadas y sin ejecutar.

Según ha explicado, la modificación aprobada ahora permite recuperar 10,2 millones para el mismo destino, lo que implica, en su opinión, una pérdida cercana a siete millones de euros. Por ello, considera esta situación como una "constatación contable de la parálisis en la gestión" de los proyectos vinculados a Santa Clara y a los edificios del Museo, responsabilidad que ha atribuido al vicepresidente Rafa Domínguez.

En la misma línea, la portavoz provincial del PSOE, Ana Laura Iglesias, ha lamentado que durante el presente mandato no se prevé licitar ni adjudicar obras en ninguno de estos espacios. Ambos grupos de oposición han criticado que la inactividad es "absoluta" y han sostenido que, en los últimos 30 meses, no se han producido avances "significativos", más allá de trámites menores o rectificaciones.