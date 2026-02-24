El PP pide la reprobación y dimisión de Óscar Puente por "castigar" a Vigo y a la provincia

El grupo provincial del PP de Pontevedra llevará al pleno de la Diputación este viernes una moción en la que pide la "reprobación" y la "dimisión" del ministro de Transportes, Óscar Puente, por el "castigo" y la "discriminación" a Vigo y a toda la provincia en materia de infraestructuras y transporte.

La vicepresidenta provincial y presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, y el portavoz del grupo provincial, Jorge Cubela, presentaron este martes la propuesta, acompañados por otros cargos del partido, en Vialia Estación de Vigo, "la 'zona cero' de una gestión totalmente errática y de la mala fe del ministro basada en el maltrato con saña a la ciudad de Vigo, pese a ser la más importante de Galicia, a la de Pontevedra y a toda la provincia".

"Después de más de dos años al frente del ministerio no se puede decir ni una sola cosa buena que haya hecho en favor de las infraestructuras de Vigo y de la provincia", afirmó Luisa Sánchez, que ha recordado que Óscar Puente "borró" del mapa de AVE la variante de Cerdedo. Asimismo, la vicepresidenta provincial calificó de lamentable que Puente solo haya realizado una visita oficial a la ciudad de Vigo.

El PP justifica su petición de dimisión en la supresión del AVE por Cerdedo, los retrasos de la Salida Sur a Portugal hasta al menos 2038, la falta de avances en el túnel hacia la A-52, el recorte de destinos en el aeropuerto de Peinador y la menor inversión en el Puerto de Vigo frente a A Coruña.

Además, responsabiliza al ministro del bloqueo de la transferencia y gratuidad de la AP-9, de proyectos paralizados en Pontevedra y de los problemas en infraestructuras ferroviarias y carreteras estatales en toda la provincia, que califican de deficientes y peligrosas.