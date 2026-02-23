El Banco de Alimentos busca 800 voluntarios en Pontevedra para su recogida del 13 y 14 de marzo

El Banco de Alimentos de Vigo recolectó menos alimentos, pero sigue creciendo el número de destinatarios Banco de Alimentos de Vigo

El Banco de Alimentos busca 800 voluntarios en la provincia de Pontevedra para poder desarrollar la que será la primera Operación Kilo de 2026, que se llevará a cabo los próximos 13 y 14 de marzo en decenas de establecimientos de Vegalsa-Eroski.

Tal como informa la organización a Europa Press, la acción volverá a celebrarse en formato mixto, con lo que, los ciudadanos podrán donar alimentos físicos o realizar aportaciones económicas al pasar por caja.

Vigo, una edición más, volverá a ser la ciudad en la que participará el mayor número de voluntarios, aproximándose a los 400, siguiéndole otras localidades como Pontevedra, Caldas, Baiona, Nigrán, Cangas, Moaña, Bueu, Marín, Redondela, Arcade, Porriño, Mos, A Guarda, Vilagarcía, Cambados, Vilanova, Catoria, Ribadumia, Meaño y Sanxenxo.

Para acudir, los interesados pueden rellenar el formulario en la web: 'https://bancoalimentosvigo.org/'.

Banco de Alimentos ha agradecido la participación de distintos centros educativos de la provincia y ha recordado que en 2025 repartió más de 1,3 millones de kilos de alimentos a unos 22.000 beneficiarios.