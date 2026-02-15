La Diputación de Pontevedra destinará 200.000 euros a festivales con sello local

La Diputación de Pontevedra reservará este 2026 un total de 200.000 euros para que entidades sin ánimo de lucro puedan celebrar festivales musicales y de artes escénicas, una partida que, en relación al año pasado, se incrementó en 30.000 euros.

Se valora especialmente, la organización de certámenes que ayuden a la programación y difusión del cine en gallego, tal y como aseguraron desde el ente provincial. Así, por un lado, una de las líneas estará dotada de 150.000 euros para festivales musicales, siempre que se celebren durante este año, como mínimo, en dos jornadas y con ocho grupos, de los que cuatro tendrán que ser gallegos.

Por otro lado, la segunda línea se reservará para festivales de artes escénicas y estará dotada de 50.000 euros. Se destinará a eventos que se celebren, del mismo modo, en dos jornadas, con ocho compañías -cuatro, gallegas-.

El plazo de presentación de solicitudes terminará el próximo 12 de marzo.

El año pasado estas ayudas provinciales ascendieron a 170.000 euros que se repartieron entre 16 eventos: Xacobeo Percute y Desfoga (Cambados); As Nosas Músicas (A Estrada); el Galaico Brass Festival y el FIP Merza Percusión (Vila de Cruces); Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo de Cangas y el Kanekas Metal Fest (Cangas do Morrazo); The Wild, Encordass Fiddle Fest Grecia, Festival Vertixe 13 y el Revoltallo de Música e Cultura Emerxente (Vigo); O Rosal Cámara Fest (O Rosal); Festival Rock in Río Tea (Ponteareas); Festival Internacional de Títeres de Redondela y el Festival Alternativo Millo Verde (Redondela), y el Sementeira (Salvaterra de Miño).