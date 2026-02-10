La provincia de Pontevedra, en alerta ante las intensas lluvias que se registrarán este martes

Inundación del Club Náutico O Muiño en Ribadumia, a 26 de octubre de 2023, en Pontevedra, Galicia (España) Elena Fernández / Europa Press / Archivo

Un nuevo temporal azota con fuerza Galicia y, en particular, Pontevedra. Toda la provincia está en aviso este martes, especialmente los concellos del interior, donde la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado la alerta naranja.

Las lluvias no dan tregua en Pontevedra y se prevén precipitaciones todos los días de la semana. Las agencias meteorológicas prevén mayor impacto este martes y este miércoles, cuando estarán activos diversos niveles de alerta por toda la provincia.

Las fuertes lluvias han obligado a activar la alerta naranja en el interior de Pontevedra. Entre las 4:00 y las 16:00 horas, se espera una precipitación acumulada de 80 mm. El resto de la provincia estará en aviso amarillo y se prevé una acumulación de 60 mm.

Además, también se ha activado la alerta amarilla en todo el litoral pontevedrés, por olas que pueden alcanzar los cinco metros. Este aviso será naranja el miércoles, también por fuerte oleaje, mientras que en tierra solo estará en alerta —amarilla— el interior de la provincia.

Suspendidas las actividades en el exterior

En consecuencia, la Xunta ha recomendado que, con el fin de garantizar la seguridad de los bienes y las personas, circular con precaución e informarse previamente del estado de las carreteras, no atravesar zonas inundadas o que puedan anegarse y alejarse de los cauces de los ríos.

Además, debido a la alerta naranja por lluvia acumulada, la Comisión Escolar de Alertas ha decidido suspender durante toda la jornada de este martes las actividades en el exterior en 16 concellos del interior de Pontevedra.

Estos son: Agolada, Campo Lameiro, A Cañiza, Cerdedo-Cotobade, Covelo, Cuntis, Dozón, A Estrada, Forcarei, Fornelos de Montes, Lalín, A Lama, Moraña, Rodeiro, Silleda y Vila de Cruces. Tampoco se les permite la actividad deportiva federada y del programa Xogade en el exterior.

Como recuerda Europa Press, la Xunta recuerda la importancia de mantenerse alejado de la línea de costa, es decir, diques, rompientes y paseos marítimos. También que se extremen las medidas de seguridad a la hora de realizar cualquier actividad en el mar.