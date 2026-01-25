Imagen del mensaje.

Provincia de Pontevedra

Activado el mensaje Es-Alert por alerta roja de fuertes lluvias en el interior de Pontevedra

El aviso se envía de forma preventiva ante el alto riesgo de inundaciones por precipitaciones intensas

La Dirección Xeral de Emerxencias e Interior activó esta tarde el sistema Es-Alert debido a la situación de alerta roja por fuertes lluvias que afectará mañana al interior de la provincia de Pontevedra, ante el elevado riesgo de inundaciones y otras incidencias asociadas a precipitaciones intensas.

El mensaje fue remitido a los teléfonos móviles situados en varios municipios del interior, entre ellos Agolada, Campo Lameiro, A Cañiza, Cerdedo-Cotobade, Covelo, Cuntis, Dozón, A Estrada, Forcarei, Fornelos de Montes, Lalín, A Lama, Moraña, Rodeiro, Silleda y Vila de Cruces.

Debido a la proximidad de las zonas afectadas, la alerta pudo llegar también a terminales de concellos limítrofes.

El envío del aviso tiene carácter preventivo, con el objetivo de reforzar las medidas de autoprotección y reducir riesgos. En el mensaje se recomienda evitar desplazamientos innecesarios, alejarse de ríos, torrentes y zonas inundables y extremar la precaución tanto en la vía pública como en la carretera.