Activado el mensaje Es-Alert por alerta roja de fuertes lluvias en el interior de Pontevedra

La Dirección Xeral de Emerxencias e Interior activó esta tarde el sistema Es-Alert debido a la situación de alerta roja por fuertes lluvias que afectará mañana al interior de la provincia de Pontevedra, ante el elevado riesgo de inundaciones y otras incidencias asociadas a precipitaciones intensas.

El mensaje fue remitido a los teléfonos móviles situados en varios municipios del interior, entre ellos Agolada, Campo Lameiro, A Cañiza, Cerdedo-Cotobade, Covelo, Cuntis, Dozón, A Estrada, Forcarei, Fornelos de Montes, Lalín, A Lama, Moraña, Rodeiro, Silleda y Vila de Cruces.

Debido a la proximidad de las zonas afectadas, la alerta pudo llegar también a terminales de concellos limítrofes.

El envío del aviso tiene carácter preventivo, con el objetivo de reforzar las medidas de autoprotección y reducir riesgos. En el mensaje se recomienda evitar desplazamientos innecesarios, alejarse de ríos, torrentes y zonas inundables y extremar la precaución tanto en la vía pública como en la carretera.