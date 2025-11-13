Registrado un pequeño terremoto con epicentro en Poio (Pontevedra), el 13 de noviembre de 2025.

Registrado un pequeño terremoto con epicentro en Poio (Pontevedra), el 13 de noviembre de 2025. IGN

Provincia de Pontevedra

Tiembla la tierra en Poio (Pontevedra) dos días después de otro movimiento sísmico en Ourense

El epicentro se localizó a una profundidad de 12 kilómetros

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha informado este jueves de un pequeño seísmo registrado a primera hora de la mañana en el municipio pontevedrés de Poio.

Según los datos aportados por el organismo, el temblor se registró poco antes de las 06:00 horas y la magnitud fue de 2,2 mbLg, es decir de baja intensidad. El epicentro estuvo localizado en Poio, a una profundidad de 12 kilómetros, tal y como recogió Europa Press.

Esta semana, el pasado martes, también se registró un temblor leve en Riós (Ourense), de magnitud 1,8 mbLg, y con epicentro a una profundidad de 10 kilómetros. Este terremoto se produjo sobre las 06:22 horas.