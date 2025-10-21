Arde la cocina de su vivienda y es trasladada al hospital en Poio (Pontevedra)
Fue un vecino el que alertó al 112 del suceso y ayudó a sofocar las llamas con un extintor
Más sucesos del día: Cinco coches implicados en una colisión en cadena en Tui (Pontevedra) que se saldó con un herido
Una mujer ha tenido que ser trasladada esta mañana al Hospital de Montecelo tras verse afectada por un incendio que calcinó la cocina de su vivienda, ubicada en la Avenida da Barca de Poio (Pontevedra).
El suceso se notificó a las 22:40 horas de este lunes a través de llamada de un particular. El alertante notificó al 112 que estaba ardiendo la cocina de su vecina y que habían logrado sofocar las llamas con un extintor, pero que la mujer necesitaba asistencia sanitaria.
El servicio solicitó la intervención de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que se encargó del traslado de la afectada. También se informó a los Bomberos de Ribadumia, al GES de Sanxenxo, a la Guardia Civil y a los efectivos de Protección Civil de Poio.