Arde la cocina de su vivienda y es trasladada al hospital en Poio (Pontevedra)

Una mujer ha tenido que ser trasladada esta mañana al Hospital de Montecelo tras verse afectada por un incendio que calcinó la cocina de su vivienda, ubicada en la Avenida da Barca de Poio (Pontevedra).

El suceso se notificó a las 22:40 horas de este lunes a través de llamada de un particular. El alertante notificó al 112 que estaba ardiendo la cocina de su vecina y que habían logrado sofocar las llamas con un extintor, pero que la mujer necesitaba asistencia sanitaria.