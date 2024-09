Qué hacer hoy, sábado 7 de septiembre, en la Feria Franca de Pontevedra

A las 18:30 horas, los Vikingos recorrerán las calles con su batucada, mientras en Montero Ríos se llevará a cabo una exhibición de tiro con arco por la escuela Boa Vila. Al mismo tiempo, la animación estará a cargo de Polavila con la representación de "As Lendas do Camiño do Bruxo do Lerce".

A las 19:00 horas, la animación medieval continuará con Olodum do Coio en las calles del centro histórico, seguida, a las 19:30 horas, de un animado pasacalles de bufones medievales y la compañía Art Monium.

La Plaza de Toros acogerá el Gran Torneo Medieval a las 20:00 horas a cargo de Hípica Celta, con entrada gratuita hasta completar aforo y acceso por las puertas 2, 3 y 6. A la misma hora, Polavila seguirá con la animación de "As Lendas do Camiño do Bruxo do Lerce".

A las 21:00 horas, cantares de cego y música medieval volverán a sonar por las calles del centro histórico, seguidos, a las 21:45 horas, por el pasacalles de los Errantes.

Finalmente, a las 22:00 horas, el pasacalles de A Santa Compaña y A Xanela do Maxín pondrá fin a la jornada en el centro histórico.