Esta es la programación completa de la Feira Franca de Pontevedra día a día

Cuenta atrás para una cita ineludible el primer fin de semana de septiembre en Pontevedra, que ya se prepara para la celebración de la Feira Franca los próximos viernes y sábado, 6 y 7 de septiembre que se extenderá por el centro histórico de la Boa Vila.

Una edición que contará con un sinfín de actividades gratuitas para toda la familia, a pesar de que el Concello ha tenido que cancelar la exhibición de cetrería a causa de la gripe aviar, medida que se ha tomado por una "cuestión de seguridad".

El programa publicado se mantiene al completo en el resto de casos, ya que ante la previsión de lluvia, el alcalde Miguel Anxo Fernández Lores ha sentenciado que se mantendrá "hasta última hora" toda la programación.

Además, ha recordado que ninguna Feira Franca ha sido cancelada por la lluvia, así que en caso de que aparezca "habrá que coger el paraguas medieval".

11:30 horas: Apertura del Mercado Medieval en la Avenida de Santa María y de la muestra de oficios en las plazas de la Herrería, de la Pereira y del Peirao.

12:00 horas: Recreación del transporte del vino por la Asociación Recreativa de Xeve. Contará también con la animación de los grupos A Xanela do Maxín, Troula y Duos Pontes, con música y representaciones. El recorrido será por las calles de Santa Clara, Sarmiento, Pasantaría, Plaza de la Herrería y remata en la Plaza de la Peregrina

12:30 horas: Cantar de cego y música medieval a cargo de Foula por las calles del centro histórico. En Montero Ríos habrá demostración y talleres de esgrima a cargo de la Escola Hungaresa.

13:00 horas: Animación a cargo de Polavila con As Lendas do Camiño do Bruxo do Lerce y exhibición de tiro con arco por la escuela Boa Vila en Montero Ríos

17:00 horas: Demostración y talleres de esgrima a cargo de la Escola Hungaresa en Montero Ríos

17:30 horas: la plaza de toros acoge el Gran Torneo Medieval a cargo de Hípica Celta. Entrada de gratuita hasta completar aforo. Acceso por las puertas 2, 3 y 6

18:00 horas Cantares de cego y música medieval a cargo de Foula por las calles del centro histórico. Representación de A galiña dos ovos de ouro a cargo de Art Monium; bufones y trobadores de Troula; y música y bailes medievales por la Asociación de Coros e Danzas Duos Pontes en la Plaza de la Peregrina

18:30 horas: Batucada de los Vikingos; exhibición de tiro con arco por la escuela Boa Vila en Montero Ríos; animación a cargo de Polavila con As Lendas do Camiño do Bruxo do Lerce

19:00 horas: Animación medieval Olodum do Coio, en el centro histórico

19:30 horas: Pasacalles. Bufones Medievales y Art Monium en el centro histórico

20:00 horas: Gran Torneo Medieval a cargo de Hípica Celta en la plaza de toros. Entrada de gratuita hasta completar aforo. Acceso por las puertas 2, 3 y 6; animación a cargo de Polavila con As Lendas do Camiño do Bruxo do Lerce

21:00 horas: Cantares de cego y música medieval

21:45 horas: Pasacalles de los Errantes en el centro histórico