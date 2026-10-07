Se hacen pasar por un médico militar en zona de conflicto y engañan a una ourensana por "la estafa del amor"

La Guardia Civil de Ourense ha desarticulado un grupo criminal en el marco de la Operación Xinroman por engañar, entre otras, a una víctima en Ourense haciéndole caer en la conocida como "estafa del amor". Entre los detenidos -en Bilbao- hay un varón de 28 años de edad y una mujer de 74. Además, se ha solicitado una orden europea de investigación contra un vecino de Italia de 35 años de edad.

Los agentes iniciaron la investigación tras recibir la denuncia de una vecina de la provincia de Ourense a la que estafaron 30.000 euros.

Los hechos delictivos se iniciaron a través de la red social Facebook. Por medio de esta red, la víctima fue contactada por un perfil falso de alguien que se hacía pasar por médico militar destinado en un campamento en zona de conflicto. Según ha informado el Instituto Armado, tras consolidar una relación sentimental a distancia durante meses, el estafador comenzó a exigir a la mujer diversas sumas de dinero.

Las cantidades fueron remitidas mediante transferencias bancarias, tarjetas de plataformas de videojuegos (Steam) y envíos postales.

La investigación financiera reveló que los fondos ilícitos, así como flujos monetarios superiores procedentes de cuentas instrumentales, eran desviados rápidamente a través de múltiples cuentas bancarias nacionales e internacionales -en países como Italia, Lituania y Eslovaquia- y transformados parcialmente en criptomonedas para enmascarar su rastro.

Para la apertura de estos productos financieros, la red empleó documentación falsa y usurpó la identidad de un ciudadano de avanzada edad, de la cual habían obtenido su DNI físico.

Los infractores consiguieron obtener un beneficio de 225.000 euros en apenas seis meses, de los cuales 84.000 euros fueron enviados a cuentas extranjeras, 125.000 euros fueron retirados presencialmente en diversos cajeros ubicados en la provincia de Bizkaia y realizaron compras en distintos establecimientos en la provincia de Bizkaia por importe de 16.000 euros.

La operación ha permitido destapar un sofisticado entramado financiero internacional de blanqueo de capitales, falsificación documental y usurpación de estado civil.