Una nueva incidencia causada por la meteorología provoca retrasos en los trenes entre Santiago y Ourense

Las condiciones meteorológicas adversas han causado una incidencia que, a esta hora, estaría dificultando la circulación en la línea de altas prestaciones que une Santiago de Compostela y Ourense. Según informó el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y recogió Europa Press, los trenes de esta línea están sufriendo retrasos.

Adif comunica que su personal está trabajando para solucionar esta situación a la mayor brevedad posible.

Esta misma jornada también se registró una avería que llegó a interrumpir el tráfico ferroviario en los trenes entre la capital gallega y Pontevedra-Vigo, que ya ha sido solucionada.