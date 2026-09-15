Sancionada la bodega de la familia del conselleiro de Emprego de la Xunta por tener migrantes sin papeles

El Bloque Nacionalista Galego ha exigido este martes el cese del titular de Emprego de la Xunta de Galicia, el ourensano José González, tras destaparse la sanción interpuesta a la bodega de su familia por contratar a migrantes sin papeles. El PSOE, por su parte, le ha instado a comparecer en el Parlamento gallego.

Lo anterior ha sido adelantado por Eldiario.es, cuya publicación destapó una inspección de oficio en la que se certificó la presencia de dos trabajadores de origen africano sin papeles.

En su comparecencia tras la Xunta de Portavoces, la viceportavoz parlamentaria del BNG, Olalla Rodil, calificó de "gravísima" la noticia. "Esto es impresentable y pedimos el cese inmediato por esta indecencia e irregularidad por tener a trabajadores inmigrantes explotados, sin darlos de alta en la Seguridad Social, en situación de irregularidad administrativa apañando uva en la bodega", declaró. "Estamos hablando del responsable político que debe velar por los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras de este país. ¿Cómo es posible que el conselleiro de Emprego tenga en la empresa de su familia trabajadores explotados y sin dar de alta en la Seguridad Social?", anotó.

Por otro lado, Rodil aseguró que "no se trata de la primera ilegalidad de esta empresa", que ya fue sancionada por irregularidades urbanísticas con anterioridad. "Es evidente que esta persona no puede estar ni un minuto más al frente de la consellería", ha insistido.

La dirigente del BNG ha considerado que el asunto es más grave aún porque se trata de un conselleiro que "lleva, desde el minuto uno, atacando con una campaña de acoso y derribo contra los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores gallegos, criminalizándolas por enfermar y promoviendo políticas encaminadas a recortar su derecho a la baja".

"Ya vemos que es lo que le molesta al PP cuando hablamos de empleo, los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores, mismo su regularización administrativa, porque hay que recordar la campaña en la que está instalado el PP en contra, a nivel estatal, del proceso de regularización de inmigrantes", ha manifestado para sostener que, en el fondo, "parece que quieren que trabajen en esa situación de máxima vulnerabilidad explotados en sus empresas. Es inadmisible".

El PSOE exigirá la comparecencia de González

Por su parte, la viceportavoz parlamentaria del PSdeG, Lara Méndez, avanzó que su formación pedirá la comparecencia en el Parlamento del conselleiro -una solicitud que, sin embargo, no ha sido registrada en la Xunta de Portavoces de este martes- para que acuda a la Cámara a "dar la cara".

La dirigente socialista ha sostenido que el titular de Emprego "no se cortó nada a la hora de hablar de inmigración ordenada y de reclamarle al Gobierno de España las competencias de los permisos de trabajo" todo ello, ha censurado, mientras "en las viñas de la bodega de su familia había dos personas sin papeles recogiendo uva". "Las encontró una inspección de oficio y hay una propuesta de sanción encima de la mesa", ha trasladado.

Lara Méndez ha sostenido que lo que pasó en esta empresa es "extremadamente grave". "Es difícil de tapar, aunque práctica no les falta", ha añadido en referencia al salón de banquetes que la misma empresa explota desde hace una década en Ribadavia, "con una orden de demolición de Patrimonio que sigue sin ejecutarse".

La dirigente socialista se ha preguntado "si no será esta la emigración que quiere el PP. Gente sin papeles y sin derechos, que van a trabajar y de la que después no responde nadie", ha dicho.

Tras ello, ha recordado que la consellería que dirige José González es la de Emprego e Emigración y ha finalizado interpelando al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda: "¿Qué va a hacer el señor Rueda? ¿Seguir cerrando los ojos a lo que pasa en su casa?".

El conselleiro no tiene ninguna relación con la empresa, dicen desde el PP

Por su parte, también preguntado al respecto en el Parlamento de Galicia, el portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, ha sostenido que "no hay caso" por el "simple hecho de que el conselleiro no tiene ninguna relación con la empresa familiar". "Ni es socio ni participa en su dirección ni, por su puesto, participa en nada de lo que tenga que ver con la contratación de la empresa", ha manifestado.

A partir de ahí, ha sostenido que se "congratulan" de que "funcionen los servicios de inspección" y ha asegurado que "la familia del conselleiro tomó las medidas legales oportunas". "Y si corresponden sanciones, a quien le correspondan tendrá que afrontarlas, como cualquier otro empresario", ha afirmado.

"No había intención de fraude", asegura González

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración de la Xunta, José González, ha reconocido que 'Casal de Armán', la bodega que su familia tiene en O Ribeiro ourensano, fue sancionada por una "infracción administrativa" en relación a dos inmigrantes que trabajaban en la vendimia de 2025, pero ha asegurado que no había "intención de fraude" ni "conocimiento previo" de la situación de esos temporeros.

A preguntas de los periodistas durante una visita al Grupo Cuevas, en Ourense, después de que Eldiario.es publicase que la empresa familiar fue sancionada tras una inspección de oficio en la que se certificó la presencia de dos trabajadores de origen africano sin papeles, José González defendió la "honorabilidad" de 'Casal de Armán', de la que no obstante, se desvinculó. "Yo no soy socio, es de mi familia, yo no participo en la gestión ni, por supuesto, en la organización, ni en la contratación de los trabajadores de la empresa", proclamó.

Al respecto, explicó lo que él denominó "error" de la bodega por "confiar en que las personas contratadas o puestas a disposición a través de una empresa de trabajo temporal, con la que se habla habitualmente para tener esos temporales de vendimia, tengan esos papeles en regla". José González relató que, cuando la inspección laboral acudió a la viña, constató la presencia de temporeros que "no eran los que estaban en los listados en la empresa de trabajo temporal".

Por consiguiente, informó de que la bodega interpuso una denuncia ante los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado por "usurpación de la identidad" contra dichos temporeros, una querella que para el conselleiro, "acredita claramente que no había intención de fraude ni había conocimiento previo de la situación".

"No es una denuncia contra la ETT, sino contra los temporeros que estaban contratados a través de la ETT", aclaró. Asimismo, el conselleiro ha argumentado que la sanción administrativa fue impuesta "en su grado mínimo" y "en la cantidad legalmente mínima", a lo que agregó que "la inspección no apreciaba circunstancias agravantes".

Para el conselleiro todo lo anterior es "un desgraciado incidente que no tiene nada que ver con la explotación de inmigrantes y que, en todo caso, lo que se hizo desde la empresa es que están siendo más rigurosos en la gestión empresarial para evitar que estos acontecimientos se vuelvan a repetir", expuso.

Ante la pregunta sobre las peticiones de dimisión que ya han trasladado fuerzas políticas como Sumar o BNG, el conselleiro la esquiva limitándose en insistir en que se trató de "un error derivado de considerar que estaban los papeles todos en regla". "Cualquiera que conozca el procedimiento sabría que si hubiera circunstancias agravantes que acreditaran el fraude o cualquier otra cuestión, habría habido una imposición de sanción", agregó.

Finalmente, quien también fue conselleiro de Medio Rural quiso insistir en dos ideas: defender "la honorabilidad" tanto de su familia como de la empresa "que lleva muchos años cumpliendo con sus obligaciones legales en materia de Seguridad Social", dijo-, y subrayar que no participa "absolutamente" en la administración ni organización de 'Casal de Armán'.