El incendio de Riós (Ourense) queda controlado tras arrasar 30 hectáreas

La Consellería do Medio Rural ha desactivado la situación 2 declarada por el incendio forestal de O Riós (Ourense), que calcina una superficie de 30 hectáreas. Esta alerta operativa fue decretada en la tarde del sábado como medida preventiva ante la proximidad al núcleo de población de Fumaces.

El fuego se inició a las 16:54 horas del propio sábado entre las aldeas de Fumaces y de Feilas, aunque en dirección a la primera. El punto de origen estaba "cerca" de la N-525, según especifica la alcaldesa, Eva Barrio, a Europa Press. En torno a las 21:00 horas, Medio Rural situó la superficie afectada en 20 hectáreas, una estimación provisional que esta mañana ha elevado a 30.

En palabras de la regidora, la situación quedó "controlada" durante la madrugada, sobre las 01:30: "Ya no hay ningún riesgo". El momento de mayor preocupación del fuego se dio a mitad de la tarde debido a la situación meteorológica de un día de altas temperaturas en la zona. De hecho, las señales de la DGT en la carretera que lleva a O Riós avisaban del riesgo "extremo" por incendio.

Durante la tarde, el viento complicó su extinción provocando "muchísimo humo" y que el incendio avanzase hacia la aldea de Fumaces, donde puso en riesgo a una vivienda, según concreta la regidora. Además, el fuego se situó al límite con Vilardevós, aunque finalmente no llegó a pasar hacia este otro municipio ourensano.

La Xunta ha movilizado para su extinción por ahora a dos técnicos, 12 agentes, 17 brigadas, 13 motobombas, tres palas, tres helicópteros y siete aviones. También ha acudido una brigada de la BRIF de Laza, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco). Asimismo, numerosos vecinos han salido a frenar las llamas con sus propios medios para intentar defender las viviendas, como en el caso de la aldea de A Trepa.