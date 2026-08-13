Tres personas trasladadas al hospital tras una salida de vía en Verín (Ourense)

Tres personas han tenido que ser trasladadas al centro hospitalario de referencia tras sufrir una salida de vía en Verín, en Ourense.

Según informa el 112 Galicia, el accidente ocurrió unos minutos después de las 06:30 horas, cuando un turismo sufrió una salida de vía en el kilómetro 3 de la A-75. Había varios ocupantes, uno de ellos atrapado.

Por ello, los gestores del 112 Galicia informaron al Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de Verín y a la Guardia Civil de Tráfico.

Una vez en el lugar, los bomberos utilizaron el material de excarcelación para liberar al ocupante atrapado. Fue necesario trasladar al hospital de referencia a tres de los cuatro ocupantes que viajaban en el vehículo.